Un ciudadano pasa frente al escaparate de una sucursal bancaria. Félix Morquecho

La banca aprovecha el resurgir del mercado hipotecario para impulsar la venta de seguros

Las entidades buscan rentabilidad y fidelizar al cliente con estos productos que utilizan para bonificar los préstamos para vivienda

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:07

Están por todas partes. Bien a través de alianzas con los grandes grupos aseguradores o bien por sí solos, los bancos han encontrado en el ... negocio de los seguros una de sus mejores bazas para crecer en términos de volumen y alcanzar uno de los principales objetivos en un entorno de bajos tipos de interés: engordar su base de clientes vinculados.

