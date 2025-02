El apoyo de Trump empuja al bitcóin cerca de su máximo histórico

«La política de mi Administración será mantener el cien por cien de todo el bitcóin que el gobierno de Estados Unidos tiene o adquiere en el futuro como núcleo de una reserva nacional estratégica de criptomonedas». Con estas palabras, Donald Trump despejó las especulaciones ... sobre su anticipada participación en la mayor convención sobre bitcóin del mundo, celebrada el sábado en Nashville, y dio alas a quienes avanzaron que el expresidente y actual candidato republicano al cargo daría un espaldarazo al siempre polémico mundo de las criptomonedas.

Las consecuencias de su discurso fueron inmediatas: el bitcóin afianzó su tendencia alcista y la tradicional cotización en forma de sierra marcó varios récords históricos. El mismo sábado dio un salto de mil dólares y, después, en varios momentos del domingo y el lunes ha estado a punto de recuperar el techo de los 70.000 dólares, que ha rebasado en varios momentos de 2024. Hace exactamente un año cotizaba a 30.000.

«El sentimiento a nivel global este año es increíblemente bueno. Está marcando el camino hacia lo que muchos consideran que va a ser un magnífico 2024-2025», afirmó el consejero delegado de CoinCorner, Danny Scott. No obstante, Trump no fue tan entusiasta como esperaban los más optimistas y anunció su intención de crear, si llega a la Casa Blanca, un consejo asesor para «diseñar un entorno regulatorio transparente que benefice a la industria», reflejando la necesidad de poner cierto coto a las criptomonedas «pero por quienes las adoran, no los que las odian», y que esa seguridad jurídica convierta a Estados Unidos en «la capital mundial de las 'cripto'».

Trump también aprovechó la ocasión para arremeter contra los demócratas: «El día que jure el cargo la persecución de la industria acabará», dijo en referencia a la actitud más belicosa de Joe Biden y Kamala Harris ante las criptomonedas. Además, se afirmó en su promesa de evitar a toda costa la creación del dólar digital, a imagen y semejanza del yuan virtual chino y del euro digital que se desarrolla en la Unión Europea. En su opinión, esas monedas atentan contra la privacidad de los ciudadanos y sirven para permitir al Estado fiscalizar todas las transacciones.

Cara y cruz de las 'cripto'

Los entusiastas de las criptomonedas afirman que sirven para hacer frente a la inflación y a la constante impresión de papel moneda con la que los bancos centrales acaban devaluando la capacidad adquisitiva de la población. Es una de las razones que esgrimió Najib Bukele, presidente de El Salvador, cuando decidió convertir el bitcóin en moneda de curso legal y adquirir 5.600 para sus reservas. Aunque en un inicio la iniciativa se vaticinó como un fracaso, lo cierto es que a la cotización actual el país se ha enriquecido considerablemente.

Sin embargo, los detractores de las 'cripto', entre los que se encontraba el propio Trump hasta hace poco, critican que la cotización sube y baja como una montaña rusa y que no está basada en la trayectoria de la economía. Es impredecible. Por eso, no sirve como valor para proporcionar estabilidad y supone un riesgo excesivo para el país que decida invertir masivamente en ellas.

Esa es también la razón de quienes argumentan que una cosa es lo que trump quiera hacer, o diga que quiere hacer para ganar votos, y otra muy diferente la que le permita llevar a cabo la Reserva Federal. «Apostaría 10 contra 1 a que Estados Unidos no incluye el bitcóin como reserva estratégica en los próximos cuatro años», sentenció en Twitter, Ari Paul, fundador de BlockTower Capital. De momento, lo que Trump ha conseguido ya es meterse en el bolsillo a unos cuantos criptoentusiastas.