Amancio Ortega, junto a su hija Marta Ortega. R. C.

De Amancio a Marta: las herencias disparan el número de milmillonarios en España

Solo un 34% de los grandes patrimonios del país son ricos hechos a sí mismos, con unos 140.000 millones de euros listos para transferir a las próximas generaciones de aquí a 2040

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:33

Comenta

Convertirse en millonario no es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana, a menos que la suerte llame a su puerta con ... un premio del euromillón o, como en la mayoría del caso de los españoles más pudientes, una herencia que llame a su puerta. Un estudio de UBS evidencia cómo el esfuerzo, el riesgo y la dedicación de buena parte de los grandes empresarios españoles se transforma en pura cuestión de suerte cuando se habla de sus hijos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

