La Airef advierte que no se logrará la reducción del déficit al 3% si no hay medidas adicionales Al prorrogarse medidas del plan anticrisis, la autoridad fiscal duda de si es «realista» el objetivo del Gobierno para este año

Amparo Estrada Madrid Miércoles, 28 de febrero 2024, 13:16 | Actualizado 13:28h.

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, alertó hoy de que el déficit público y la deuda se estabilizarán en ... cifras por encima de las exigencias del nuevo marco fiscal, por lo que el principal reto que afrontan las finanzas públicas consiste en definir una estrategia integral que reduzca de forma sostenida la deuda. «Así como en la parte macro, de la composición del crecimiento de 2023 no cabe esperar que hagamos una gran revisión del crecimiento del 2024, en la parte fiscal sí tendremos que ver si la previsión del 3%, ahora con lo que sabemos, es realista o no», ha apuntado en el foro 'Looking at the future', organizado por EY.

Todavía no se conocen los datos de cierre de déficit público en 2023 (la AIReF mantiene su previsión del 4,1% y el Gobierno, el 3,9%). Lo que sí se prevé la autoridad independiente es que haya alguna recomposición a nivel de subsector, ya que todo apunta a que las comunidades autónomas han cerrado el año 2023 peor de lo previsto. En octubre la Airef aseguró que era posible alcanzar en 2024 el objetivo del Gobierno de déficit del 3% y cumplir con la disciplina fiscal europea, pero lo hizo bajo dos supuestos que no se van a cumplir: que las medidas de ayuda que finalizaban en diciembre de 2023 no se prorrogasen y no se aprobasen otras nuevas; y que las administraciones territoriales no agotaran el margen que les daba la evolución tan positiva que tendrán los recursos del sistema de financiación en 2024. Como el escenario ha cambiado, con prórroga parcial de medidas, la AIReF duda cuándo se alcanzará este 3% y ha advertido de que, en ausencia de medidas adicionales, el déficit se estabilizaría a medio plazo ligeramente por encima del 3%, en torno al 3,2%. Para la presidenta de la Airef, el gran reto para España es elaborar una estrategia integral con la finalidad de que la deuda pueda situarse en una senda sostenida de reducción, ya que ahora mismo «tiende a estabilizarse por encima del 100%». «Y esto no es porque lo exija Europa, es que nos lo exige la propia situación de las finanzas públicas», recalcó Herrero. Una estrategia necesaria para reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas, puesto que el crecimiento no parece suficiente para seguir reduciendo el déficit y la deuda de forma sostenida. La AIReF ha proyectado para 2024 una disminución en la ratio de deuda de 1,4 puntos del PIB sobre el nivel registrado en 2023, que situaría la ratio en el 106,3% a finales del ejercicio, misma previsión que maneja el Ejecutivo y en el rango de las últimas estimaciones del FMI (104,7%) y la Comisión Europea (106,5%). Pero la proyección apunta a que a finales de esta década, y debido al envejecimiento de la población, la deuda recuperaría una senda ascendente si no se toman medidas adicionales de ajuste. Según el escenario de la Airef, si no se aprueban nuevas medidas, el crecimiento a medio plazo converge al potencial (1,3% en 2028) y se agota la capacidad para reducir el déficit y la deuda, que quedarían estabilizados en cifras lejanas de lo que exige el nuevo marco fiscal europeo. Además, el nuevo marco fiscal exige una estrategia de este calado, ya que España deberá presentar en septiembre un Plan fiscal estructural a cuatro años (2025-2028) que garantice la reducción de la deuda en los diez años siguientes (hasta 2038). Según la presidenta, esto supone un reto que requiere responsabilidad por parte de todos los niveles de las Administraciones Públicas. «A nadie se nos escapa que el plan que tengamos que presentar, que desde luego va a requerir la adopción de ajustes durante cuatro o siete años, compromete la actuación pública durante los próximos años y, por ello, requiere y tiene que exigir responsabilidades a todos los niveles de las Administraciones públicas y, desde luego, al Ejecutivo y al Legislativo», ha remarcado Herrero. De acuerdo con las proyecciones del Plan Presupuestario, un ajuste lineal anual de 0,64 puntos de PIB durante el periodo 2025-2028, hasta un total de 2,56 puntos acumulados, cumpliría con los requisitos del nuevo marco.

