La Policía imputa homicidio a dos detenidos por la muerte del guardia civil en Don Benito y a otros dos encubrimiento 00:40 Imagen del entierro del guardia civil Juan Francisco Lozano. / Estrella Domeque/HOY El guardia civil ha sido enterrado esta mañana en Don Benito CELESTINO J. VINAGRE Viernes, 2 noviembre 2018, 12:51

Dos delitos de homicidio y otros dos de encubrimiento. La Policía Nacional que investiga la muerte del guardia civil Juan Francisco Lozano en la madrugada del jueves en Don Benito considera que dos de los hermanos detenidos por este fallecimiento violento han podido cometer un homicidio mientras que a las otras dos personas detenidas por el suceso, un tercer hermano y otro amigo de ellos, les acusa de encubrimiento. Los cuatro detenidos pasaron la pasada noche en los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional dombenitense y es muy probable que vuelvan a hacerlo hoy otra vez hasta que mañana la Policía ponga a disposición judicial a los cuatro acusados. El caso lo asume el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la localidad de las Vegas Altas.

Los tres hermanos acusados son F. G. L. A. G. L. y O. G. L, residentes en Don Benito, como informa hoy este periódico. La Policía considera que uno de ellos no participó directamente en la muerte, por arma blanca, del agente. Por eso le imputa el delito de encubrimiento, no el de homicidio. Según ha comunicado a HOY el abogado de los acusados, José Duarte, los hermanos se entregaron, como ayer indicó este diario, en el chalé que tienen a las afueras del casco urbano de su municipio tras la intervención del propio Duarte y mandos policiales. Los acusados, remarca el letrado, han colaborado con la Policía en el registro domiciliario que ayer mismo se practicó en la vivienda familiar y en algunas caravanas que tienen los detenidos. También accedieron a dar muestras de ADN. Sobre lo que no hay noticias por ahora es sobre el paradero del cuchillo con el que se asestó dos puñaladas a Juan Francisco Lozano, que murió una hora después de ser atendido, en plena calle, por los servicios sanitarios de urgencia.

El entierro del agente fallecido se ha desarrollado esta mañana. El funeral se está desarrollando en la iglesia de Santiago.

Juan Francisco Lozano Díaz, de 50 años, padre de un hijo y una hija, solía ir por Don Benito, su localidad natal, cuando su trabajo se lo permitía. Era un guardia civil con destino en el cuartel del municipio guipuzcoano de Zarauz, donde llevaba ocho años. Con unos días libres, decidió pasar el puente de Todos los Santos en Extremadura. Ayer de madrugada, poco después de las dos de la noche, perdió la vida cuando intentó ayudar estando fuera de servicio. Fue acuchillado en el exterior del pub, Boston, en la céntrica plaza de España dombenitense. Le estaban esperando. Minutos antes, el agente había mediado en un trifulca que se originó dentro del local de copas.