HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sinner celebra a victoria ante De Miñaur. Afp
ATP Finals

Sinner alcanza su tercera final consecutiva en las ATP Finals

El italiano doblega a un buen De Miñaur y espera a Alcaraz o Auger-Aliassime en la final de este domingo

Enric Gardiner

Sábado, 15 de noviembre 2025, 16:48

Comenta

Jannik Sinner sigue intratable en su tierra. El italiano se impuso a un gran Alex de Miñaur (7-5 y 6-2) para llegar sin perder un solo set a la final de la Copa de Maestros, donde se enfrentará este domingo a Carlos Alcaraz o Felix Auger-Aliassime.

Sinner, vigente campeón del torneo, impuso su lógico favoritismo, aunque De Miñaur le puso en serios apuros en el primer set. Sólido como pocas veces, el australiano aguantó el pulso durante casi una hora, pero desaprovechó las tres oportunidades que tuvo para romper el saque del transalpino. Pese a que le costó ocho bolas de 'break', en el psicológico 5-5, cuando De Miñaur se veía a las puertas de un desempate, Sinner atrapó su rotura y comenzó un parcial de 6-0 con el que dejó el encuentro visto para sentencia.

De Miñaur, inexperto en estas rondas en una Copa de Maestros, complicó a Sinner durante una hora, pero se fue derrotado y ya tiene un 0-13 contra el italiano en el 'cara a cara'. Además, solo le ha hecho dos sets en todos estos enfrentamientos.

Ahora Sinner se podrá sentar a esperar tranquilamente el desenlace de la segunda semifinal, la que se juega este sábado por la noche entre Alcaraz y Auger-Aliassime. El de San Cándido tendrá unas horas extra para recuperarse después de que la organización le hiciera el favor de poner su tercer partido de la fase de grupos, intrascendente, el viernes en primer turno, y también en primer turno la primera semifinal.

A cambio, Alcaraz pudo descansar este viernes antes de enfrentarse a un Auger-Aliassime que ha perdido los últimos cuatro enfrentamientos contra el español.

Turín ahora aguarda el sexto enfrentamiento del año entre Sinner y Alcaraz, esta vez por la corona de maestro, una que ya logró el italiano el año pasado y que ansía Alcaraz para cerrar el mejor año de su carrera. El único que puede aguar la fiesta es Auger-Aliassime, el invitado inesperado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2

    El PSOE propone a Luis Tirado como senador autonómico y lo retira una hora después
  3. 3 Así es el fármaco que viene a revolucionar la diabetes que no se cura
  4. 4

    Tres abogados piden cambiar la fecha de juicio de Gallardo y David Sánchez
  5. 5

    Udaco se despide de Badajoz tras seis décadas de historia comercial
  6. 6 La borrasca Claudia deja más de 50 litros y mantiene carreteras y parques cerrados en Extremadura
  7. 7 65 empresas de Badajoz se vuelcan con la gran paella solidaria para ayudar a Inma
  8. 8 Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida
  9. 9

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso
  10. 10 La lluvia llena de cenizas una de las cascadas de la Garganta de Las Nogaledas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sinner alcanza su tercera final consecutiva en las ATP Finals

Sinner alcanza su tercera final consecutiva en las ATP Finals