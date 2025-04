Reacciones a la retirada de Nadal: «Gracias a ti, Rafa»

Amador Gómez Madrid Jueves, 10 de octubre 2024, 12:26 | Actualizado 18:57h. Comenta Compartir

Nada más conocerse el anuncio de retirada de Rafa Nadal, el mundo del deporte se volcó con mensajes de cariño y agradecimiento a la figura del tenista balear. «Gracias a ti, Rafa», fue el comunicado publicado por la Federación Española de Tenis. «¡14 veces gracias por millones de recuerdos!», fue la reacción del torneo de Roland Garros en el que Nadal se hizo eterno sobre la tierra batida de París.

«Qué carrera Rafa. Siempre esperé que este día nunca llegara. Gracias por los recuerdos inolvidables y todos tus logros en el deporte que amamos. Ha sido un absoluto honor», escribió quien fue, junto a Novak Djokovic, el mayor rival de su carrera deportiva, pero también uno de sus mejores amigos, Roger Federer, quien lloró junto a Nadal cuando el suizo disputó con el español su último partido como profesional, en septiembre de 2022.

Su otro gran adversario, Novak Djokovic, escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales, acompañado de varias fotos junto a Nadal, y garantizó que estará presente en la fase final de la Copa Davis en noviembre. «Rafa, un post no es suficiente para expresar el respeto que siento por ti y por lo que has hecho por nuestro deporte. Has inspirado a millones de niños a empezar a jugar al tenis y creo que ése es probablemente el mayor logro que alguien puede desear. Tu tenacidad, dedicación y espíritu de lucha se enseñarán durante décadas. Tu legado vivirá para siempre», proclamó el serbio.

«Solo tú sabes lo que has tenido que soportar para convertirte en icono del tenis y del deporte en general. Gracias por llevarme al límite tantas veces en nuestra rivalidad que más me ha marcado como jugador. Tu pasión por representar a España siempre ha sido notable. Te deseo la mejor despedida posible en Málaga con el equipo de Copa Davis de España. Estaré allí en persona para rendir homenaje a tu estelar carrera», aseguró el tenista balcánico que ha conquistado 24 títulos de Grand Slam, dos más que Nadal.

«Hablar de Nadal son palabras mayores, no solo como deportista, sino como persona por todo lo que nos ha enseñado. Es uno de los más grandes para nuestro país», proclamó en Televisión Española Andrés Iniesta, el autor del gol más importante de la historia del fútbol español, que el martes anunció públicamente su despedida. «Cuando era pequeña no tenía referentes en mi deporte en los que fijarme. Por eso la figura a la que siempre aspiré a parecerme es a él: por lo que representa, por su entrega... Y ahora por su legado. Gracias por tanto», escribió en sus redes sociales Carolina Marín, tricampeona del mundo de bádminton, junto a fotografías junto a Nadal.

«España reconoce en ti a un ídolo, por tus logros. Y admira, por tus , a la persona que hay detrás de un tenista superlativo. Siempre serás la que representa nuestra manera de sentir el deporte», escribió el Consejo Superior de Deportes (CSD). «Querido y admirado Rafa Nadal. Mil gracias a ti por habernos dado tantos momentos de gloria, inolvidables, maravillosos, que guardaremos siempre en nuestra memoria, en nuestro corazón. Nos vemos en Málaga en la Copa Davis. Un abrazo enorme», fue la reacción del presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes.

«El corazón de España»

«Gracias, gracias y gracias por llevar siempre nuestra bandera a lo más alto. Eres el corazón de España. Hoy gritamos más fuerte que nunca: ¡Vamos Rafa!», escribió por su parte el Comité Olímpico Español (COE), que designó al balear para ser abanderado de los Juegos de Londres 2012 pero no pudo participar entonces por una lesión y tuvo que esperar a los de Río 2016 para encabezar la delegación del país en la cita sudamericana.

Entre sus compañeros de profesión, el tenista australiano Nick Kyrgios, pese a no tener una buena relación con Nadal, también se rindió al manacorense. «Tuvimos nuestras diferencias pero fuiste un luchador increíble. Mis mejores deseos y buena suerte con lo que venga», escribió el australiano, que pidió jugar contra el balear «una última vez».

El entrenador de Nadal desde 2016, Carlos Moyá, también agradeció al manacorense su trayectoria deportiva y humana: «Sabíamos que un día esto llegaría. Un orgullo haber sido parte de tu viaje, al final como entrenador, pero siempre como amigo. Gracias por tanto».

Entre los futbolistas, Cristiano Ronaldo fue uno de los primeros en escribir en las redes sociales para enviar un mensaje público a Nadal. «¡Rafa que carrera tan increíble has tenido! Tu dedicación, pasión e increíble talento han inspirado a millones en todo el mundo. Ha sido un honor ser testigo de tu trayectoria y poder llamarte amigo. ¡Felicidades por una carrera asombrosa! ¡Disfruta de tu retiro!», fueron las palabras del portugués.

Entre los jugadores recientemente retirados destacaron los mensajes de los exfubolistas del Real Madrid Toni Kroos y Raphael Varane. «¡Qué ejemplo como jugador y lo más importante como persona! Nos vemos pronto, Rafa», escribió Kroos. «¡Leyenda! Felicidades por una carrera increíble, Rafa», fue el mensaje de Varane.