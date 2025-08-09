Paula Badosa se baja del US Open La española, que el año pasado alcanzó los cuartos de final en Nueva York, no competirá en el último Grand Slam del año

Enric Gardiner Sábado, 9 de agosto 2025, 12:05

Paula Badosa no podrá repetir el espectacular US Open que logró el año pasado, cuando alcanzó los cuartos de final y volvió a meterse entre las veinte mejores del mundo. No ha especificado el motivo de su ausencia, aunque se entiende que es por problemas físicos, pero Paula Badosa no jugará el US Open que comienza el próximo 18 de agosto.

«Con mucha tristeza tengo que anunciar que me bajo del US Open este año. Esta decisión ha sido increíblemente difícil de tomar. Después del increíble torneo que hice el año pasado y la conexión que tengo con esta ciudad -nació en Nueva York- no poder jugar este torneo es muy emocional para mí. El US Open siempre ha significado mucho para mí y he creado grandes recuerdos aquí», dijo Badosa en un comunicado.

La catalana ha arrastrado problemas físicos desde la gira de hierba, cuando tuvo que retirarse en cuartos de final de Berlín por una rotura muscular en el psoas. Pese a que forzó para jugar en Wimbledon, la lesión no mejoró lo suficiente para estar competitiva y en Londres perdió en primera ronda. Tras la derrota, confirmó los problemas físicos y que se tomaría unas semanas para que su cuerpo descansara.

Este periodo de recuperación no le permitió jugar ni en Washington, donde defendía título, ni en Montreal, ni Cincinnati, además de desembocar ahora en esta baja en el US Open. La baja en estos tres torneos le ha hecho caer ya hasta la decimosexta posición del ránking y se quedará al borde de salir del top 20 cuando se le resten los puntos de Nueva York.

Además, Badosa tampoco podrá competir en el dobles mixto que se disputará la semana previa al comienzo del torneo y donde la española iba a hacer pareja con el británico Jack Draper.