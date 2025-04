Sinner se sobrepone a Rune y los temblores para estar en cuartos

Enric Gardiner Lunes, 20 de enero 2025, 15:06 | Actualizado 16:58h. Comenta Compartir

Tuvo suerte Jannik Sinner de encontrarse en octavos de final a un Holger Rune desinflado. Porque el italiano, lejos de su mejor nivel, no solo tuvo que medirse al danés, sino también a unos temblores y unos problemas físicos preocupantes y seguramente relacionados con el calor de la ciudad australiana. Sinner, pese a los contratiempos, se repuso y derrotó a Rune por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-2 y está entre los ocho mejores del torneo por tercera vez en su carrera (2022, 2024 y 2025).

El nórdico, que llegó a ser incómodo para Sinner hace años, cuando le ganó en sus dos primeros enfrentamientos, ya ha sufrido tres derrotas consecutivas ante el transalpino. En todas ellas, Rune consiguió hacerse con un set, pero ayer, sus piernas estaban ya muy desgastadas para poder haber empujado aún más al vigente campeón.

Porque Rune hipotecó este partido con sus rondas anteriores, dos de ellas a cinco sets, contra Zhizhen Zhang y Miomir Kecmanovic, y una a cuatro, frente a Matteo Berrettini. Más de diez horas en pista, varias de ellas acompañadas con calambres, que fueron una condena a la hora de enfrentarse al mejor jugador del mundo.

Por mucho que Sinner tuviera que recurrir al fisio y las toallas llenas de hielo para frenar el calor de Melbourne, Rune no tenía la gasolina para exprimir al italiano y aprovecharse de esta situación de ventaja.

«No me he levantado bien y no he podido calentar», aseguró Sinner sobre el entrenamiento que los tenistas suelen realizar un par de horas antes de los partidos. Le benefició también que el encuentro tuviera que pararse durante más de un cuarto de hora porque uno de sus servicios a más de 200 kilómetros por hora rompió la red.

Batalla descafeinada

En una batalla descafeinada, Sinner, tras tres horas, selló el triunfo y se medirá a un peligroso Alex de Miñaur en cuartos de final. El australiano, que solo ha perdido un set en lo que va de torneo, venció al estadounidense Alex Michelsen (6-0, 7-6 (5) y 6-3) y por primera vez en su carrera está entre los ocho mejores en Melbourne. Los cuartos son su tope en los Grand Slams y cayó en esta ronda en sus cuatro participaciones anteriores.

Pese a que tendrá al público en contra, Sinner le tiene más que cogida la medida a De Miñaur y le ha vencido en los nueve duelos que han tenido desde 2020. En ese período de tiempo, el australiano solo ha logrado un set, hace cuatro años.

El otro partido de cuartos de final en la parte alta del cuadro lo jugarán Ben Shelton, que se aprovechó de la retirada de Gaël Monfils, y Lorenzo Sonego, que acabó con la joven promesa Learner Tien.

En el cuadro femenino, Elina Svitolina se enfrentará a Madison Keys, que venció a la finalista en 2023 Elena Rybakina, mientras que Emma Navarro se medirá a Iga Swiatek, que solo perdió un juego contra la alemana Eva Lys.