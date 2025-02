Sinner, el príncipe del cambio

Enric Gardiner Domingo, 28 de enero 2024, 14:05 | Actualizado 16:13h. Comenta Compartir

Venido de la minúscula San Cándido, en la frontera con Austria, de pelo rojo brillante, siendo campeón juvenil de esquí y perseguido en las gradas por gente vestida de zanahoria, Jannik Sinner representa el aire del cambio en el tenis. El italiano, debutante en una final de Grand Slam, conquistó su primer gran título al derrotar al ruso Daniil Medvedev (3-6, 3-6, 6-4, 6-4 y 6-3), retrotrayéndole a su pesadilla del pasado.

Le levantó dos sets en contra, como ya hizo Rafael Nadal en la final de 2022. El ruso, que se convirtió en la persona en la Era Abierta (desde 1968) en disputar más sets durante un torneo de Grand Slam, terminó completamente roto por el esfuerzo físico de estas dos semanas, en las que ha disputado cuatro partidos a cinco sets, y en la que no pudo culminar con un título que se le ha escapado ya en tres ocasiones.

Sinner, el único campeón de la nueva generación junto al murciano Carlos Alcaraz, estuvo cerca de pagar los platos rotos de su inexperiencia en estos partidos con dos primeros sets acobardados, a merced muchos minutos un Medvedev que, consciente de su desventaja física -Sinner ha jugado cinco horas menos que él-, decidió jugarse su carta a palos. Buscó los golpes ganadores constantemente, sin importarle fallar, y se aprovechó de un pasivo Sinner, que hizo catorce golpes ganadores en total en los dos primeros sets, para arrancar con 2-0 arriba.

Un marcador peligroso por dos motivos: uno, que Nadal ya le remontó esa ventaja en 2022, cuando además dispuso de tres pelotas de rotura para ponerse 2-4 en el tercero; dos, porque el moscovita dio signos de desgaste en el ocaso del segundo set. Pasó de 5-1 y servicio a 5-3 y saque y estuvo cerca de complicarse. Desactivó un 0-30 y abrochó la manga, pero Sinner por fin había llegado al encuentro.

Pese a tenerlo todo en contra, Sinner se liberó de la presión y su pulcritud física, tras haber perdido un solo set en todo el torneo, comenzó a subirse a la chepa de Medvedev, que llegaba ahogado y extenuado a las pelotas y al que solo una resiliencia muscular espectacular le mantenía en el partido.

La bola clave

Una bola de 'break' con 3-3 en el cuarto pudo darle más de medio trofeo, pero Sinner le sorprendió con un saque directo, y el ruso no volvió a oler posibilidad de ganar el título.

Sinner se apuntó el tercer y cuarto set de la misma manera, agarrando por la pechera el décimo juego, el psicológico, bajo el saque del ruso. En el quinto, con Medvedev, empapado en sudor, con ampollas en los pies y gesto abatido, le pasó por encima y tras una derecha ganadora paralela, firmó su nombre en el olimpo de los más grandes. Sinner ya es campeón de Grand Slam, el primer italiano en conseguirlo desde Adriano Panatta en Roland Garros 1976 y el tercero en toda la historia, junto a Nicola Pietrangeli, con Roland Garros 1959 y 1960.

«Probablemente no sea el último», dijo Medvedev en la entrega de trofeos, la tercera vez en la que se lleva el premio de subcampeón, tras la mencionada derrota ante Nadal en 2022 y contra Novak Djokovic en 2019. Es la primera vez que el ruso pierde una final ante un tenista que no forma parte del 'Big Three'.

«Le quiero agradecer este éxito a mis padres, que siempre me dejaron hacer lo que quisiera. Cuando era pequeño, practicaba otros deportes, pero ellos nunca me presionaron para que eligiera uno u otro y eso es muy importante para un niño», apuntó Sinner en el discurso de ganador, tras recibir el trofeo de manos de Jim Courier, campeón en Australia en 1992 y 1993.

