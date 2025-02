Sinner y Medvedev: Australia tendrá nuevo campeón

Enric Gardiner Sábado, 27 de enero 2024, 13:30 Comenta Compartir

Cuando Jannik Sinner terminó con la dinastía de Novak Djokovic en Australia, al derrotarle 2195 días después, curiosamente los mismos días que pasaron entre sus últimas dos derrotas en Wimbledon, posibilitó que este domingo haya un nuevo campeón en Melbourne. Será el italiano o un Daniil Medvedev que ya sabe lo que es perder dos finales en este torneo y que, por primera vez en su carrera no se enfrentará a Djokovic o a Rafael Nadal en la lucha por el Grand Slam.

Sinner, que solo ha perdido un set en todo el torneo, es el gran favorito, con la vitola de haber ganado los tres últimos enfrentamientos ante el ruso, todos en la recta final del año pasado, y con la sensación de que su momento de irrupción en el plano de ganadores ha llegado. A sus 22 años, Sinner ha tardado algo más que Carlos Alcaraz en estar en esta posición, pero está listo ya para atrapar el primero de muchos grandes títulos.

Al otro lado, un Medvedev que sabe lo que es ganar un Grand Slam, en el US Open en 2021, pero que ha perdido las otras cuatro finales que ha disputado: US Open 2019 y 2023 y Australia 2019 y 2022. En dos de ellas se topó con Nadal, que le remontó dos sets en contra en Australia 2022, y en las otras dos con Djokovic. El ruso no ha tenido respiro en estas finales y ante Sinner, además de la calidad del italiano, el rival es su propio físico y es que el moscovita ha pasado cinco horas más en pista que Sinner. Mientras que Medvedev ha estado más de 20 horas en la cancha, debido a sus maratones a cinco sets con Emil Ruusuvuori, Hubert Hurkacz y Alexander Zverev, Sinner ha acumulado poco más 15.

El ruso intentará contrarrestar esto con su mayor experiencia, pero Sinner, ganador de la Copa Davis y finalista de la Copa de Maestros, ha demostrado no tenerle mucho reparo en comerle espacio al futuro.