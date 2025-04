Nadal, fuera del 'top 10'

Rafa Nadal no seguirá entre los diez mejores tenistas del mundo. El balear, lesionado del psoas ilíaco desde el Abierto de Australia, saldrá el 20 ... de marzo del 'top 10' del ranking ATP, cuando este se actualice tras el Masters 1.000 de Indian Wells, torneo en el que Nadal defendía 600 puntos de su final de la pasada temporada ante Taylor Fritz.

Por tanto, el manacorense caerá fuera de los diez mejores por primera vez desde el 25 de abril de 2005, hace casi 18 años, y dejará el récord en 912 semanas al frente del escalafón. Adelantado por el danés Holger Rune y el polaco Hubert Hurkacz, Nadal podría ser sobrepasado próximamente también por el británico Cameron Norrie y el joven italiano Jannik Sinner, que defienden pocos puntos en el Masters 1000 de Indian Wells, y bajarían al español hasta la decimotercera plaza.

Esta circunstancia supone una problemática importante para el balear, que cuando vuelva a las pistas tendrá cuadros más complicados y se enfrentará a los cabezas de serie de los grandes torneos antes de tiempo. «Prefiero estar en el top-10, es una evidencia, pero al final uno tiene que aceptar las cosas como vienen. Con todas las lesiones que he tenido a lo largo de los últimos 18 años, no haber salido del 'top 10' en ninguna ocasión es prácticamente un milagro», confesó el propio Nadal este jueves en los micrófonos de Movistar.

Nadal, que estuvo presenciando en directo la ida de semifinales de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona, habló también sobre su vuelta, aunque se mostró moderado: «Voy poco a poco. No he hablado mucho desde lo que pasó en Australia, pero me hice una avería grande. Fue una rotura muy grande en el músculo, me arranqué un poquito el tendón», comentó el balear. Además, explicó que su lesión en el psoas está totalmente contraindicada para los tenistas, ya que «en el tenis cogemos fuerza de ahí, con lo que es una evolución más lenta de lo que nos gustaría».

Nadal no se puso ningún objetivo a corto plazo debido a dos condicionantes importantes como son su edad y la magnitud de la lesión que sufrió, pero se le espera para el inicio de la gira de tierra, con el Masters 1.000 de Montecarlo que comienza en 37 días.

Muguruza, la caída de otra campeona

Hace unos días también se confirmó la caída de Garbiñe Muguruza, la ex número uno del mundo, lejos del 'top 100' del ranking WTA diez años después. Desde 2013, la tenista hispanovenezolana había estado peleando con las mejores del circuito e incluso cosechando resultados sobresalientes. Este año, Muguruza ha caído en las cuatro primeras rondas que ha jugado: las dos en Adelaida, el Abierto dde Australia y el torneo de Lyon.

Solo en la última semana de febrero, Muguruza cayó hasta 40 puestos, para situarse la 127 del mundo, algo insólito para una jugadora de su calidad. Ganadora de Wimbledon y Roland Garros, la hispanovenezolana tendrá que hacer 'reset' y recuperar su mejor versión. Al igual que Nadal, estar fuera del 'top 100' en su caso le obligará a disputar rondas previas en los grandes torneos como Grand Slams o Masters 1000 y a verse las caras con las cabezas de serie en primera ronda.