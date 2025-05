Nadal: «No me pongo una fecha límite, pero la vida te va marcando tu camino»

Enric Gardiner Madrid Lunes, 15 de abril 2024, 15:04 Comenta Compartir

Rafa Nadal saltará a la pista este martes (16:00 horas) para enfrentarse al italiano Flavio Cobolli. Tras días de especulaciones y de dudas, con entrenamientos a puerta cerrada y un servicio a medio gas, el balear salió a rueda de prensa para confirmar su presencia en el Torneo Conde de Godó, que ha ganado en doce ocasiones.

«Estoy contento de estar aquí. Son muchos y muy buenos recuerdos de este torneo. Aquí estoy, por suerte he podido venir. Ha sido un poco decisión de último momento. No había venido antes porque no sabía si iba a poder jugar. Creo que dentro de lo que cabe la semana ha sido positiva de entrenamientos y mañana voy a estar en pista», anunció Nadal.

El de Manacor no compite desde el pasado 5 de enero, cuando perdió en los cuartos de final del torneo de Brisbane ante Jordan Thompson. Ese partido, en su primer evento en un año, le produjo una microrrotura muscular en la cadera que le impidió jugar en Australia. De ahí, tuvo que bajarse de Doha e Indian Wells, antes de también tener que declinar Montecarlo por los problemas de espalda que arrastra desde Australia.

«¿Miedo? ¿Qué más puede pasar? Lo más que puede pasar es que ocurran nuevas cosas y no pueda jugar. Sé que puede pasar, sí , pero ¿y? Seguiremos adelante hasta que tenga la sensación de que ya no vale la pena seguir haciendo las cosas que hago. No me pongo una fecha límite, pero la vida te va marcando tu camino», respondió Nadal, que apenas ha podido jugar tres encuentros oficiales en más de un año.

«Es un regalo estar en Barcelona. Me lo tomo como mi último año. Tengo este sentimiento ahora. No estar en Montecarlo la semana pasada me dolió, pero las cosas mejoraron. Me siento listo para jugar mañana. Tengo esa ilusión. Sabemos los problemas que hay y no tengo que esconder nada. Me canso de ir contando mis penurias cuando no tengo motivo a nivel personal. Me pasan cosas muy buenas también. Lo único que puede pasar es que pasen cosas y no pueda seguir jugando. No me pongo fecha límite».

Incertidumbre

Durante estos días en Barcelona, Nadal ha mostrado un buen nivel en los intercambios, pero se ha mostrado cauto con el servicio, siendo este el golpe que más le cuesta por los problemas de espalda. «He sacado muy poco en estos últimos meses. Tengo que intentar asumir las cargas de manera progresiva. Hay incertidumbre, pero es lo que hay», aseguró el español.

En Barcelona, Nadal es el rey absoluto de la competición, con el récord de doce títulos y 66 triunfos, además de solo cuatro derrotas: ante Alex Corretja en 2003, Nico Almagro, en 2014, Fabio Fognini, en 2015, y Dominic Thiem, en 2019. Su última participación fue en 2021, cuando se llevó el título salvando bolas de partido en la final ante Stefanos Tsitsipas. En 2022 se tuvo que dar de baja por la rotura de costilla que sufrió en Indian Wells y el año pasado tampoco pudo estar por la lesión en el psoas ilíaco. El de este martes contra Cobolli, número 62 del ranking, será su primer partido en tierra batida desde que ganó Roland Garros contra Casper Ruud en 2022.