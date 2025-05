Nadal se despide del torneo de Brisbane con molestias

Enric Gardiner Viernes, 5 de enero 2024, 15:12 | Actualizado 16:55h. Comenta Compartir

Perder no es un drama. Sobre todo, frente a un tenista como Jordan Thompson, experimentado, agresivo y crecido ante su público. Ni siquiera el hecho de desperdiciar tres puntos de partido debería ser motivo de alarma para el español. El verdadero problema en los cuartos de final de Brisbane fueron las molestias físicas que sufrió Nadal en el tercer set, las cuales quedaron ocultas ante los aficionados al ser tratadas en privado y que ponen en entredicho el estado del balear a poco más de una semana del inicio del Abierto de Australia.

La derrota ante el australiano Thompson, por 5-7, 7-6 (6) y 6-3, es prácticamente una anécdota para rebajar las expectativas de un tenista que tras un año sin competir fue capaz de ganar sus dos primeros encuentros, ante Dominic Thiem y Jason Kubler, y solo sucumbió en el tercero, en una eterna batalla física de tres horas y media. «El dolor es en el mismo sitio, pero siento que es algo más muscular por el cansancio. La pasada temporada era el tendón y la sensación fue completamente distinta porque lo noté mucho más. Hoy no sentí nada, lo que pasa es que al ser el mismo sitio te asustas más», desveló Nadal tras la derrota.

El manacorense confirmó que las molestias que sintió en el tercer set fueron similares a las que tuvo hace un año ante Mackenzie McDonald en la segunda ronda del Open de Australia y que derivaron después en una operación de cadera y una ausencia de las pistas de casi doce meses. Nadal insistió en que espera «que solo sea el músculo cargado después de varios días jugando» y confía en poder entrenar la próxima semana y disputar el Open de Australia que comenzará el día 14. «Pero no estoy seguro al 100%», advirtió. «Espero sentirme bien un par de días. Si no, me haré pruebas», aseguró.

El encuentro ante Thompson, que Nadal debió ganar en el segundo set, cuando dispuso de tres puntos para clasificarse para semifinales, se alargó hasta extenuar físicamente al español, que no probaba un encuentro de estas dimensiones desde la primera ronda de Australia el año pasado, cuando necesitó tres horas y 43 minutos para doblegar a Jack Draper.

El esfuerzo le pasó factura y ahora solo queda conocer el alcance del problema. En el tercer set, cuando Thompson ya tenía ventaja de 'break', Nadal llamó al fisio para que acudiera a pista y le revisara la parte alta del muslo, prácticamente a la altura de la cadera. En principio no quiso desvelar más el balear, que se ocultó en el vestuario para tratarse durante varios minutos. Después salió a pista y continuó jugando con normalidad y con gesto serio hasta que Thompson no perdonó su oportunidad para abrochar el partido y consiguió su primer triunfo ante Nadal, quien le había derrotado en sus dos duelos anteriores, en París-Bercy 2020 y Roland Garros 2022.

Sin gasolina

El único remordimiento que le puede quedar a Nadal es saber que debería haber liquidado el encuentro mucho antes. Tras recuperarse de un 'break' en contra en el primer parcial, de llevarse ese set, y de una igualdad absoluta hasta el 5-4 en el segundo, Nadal tuvo opciones para que no hubiera más batalla. Poco pudo hacer en el primer punto de partido que tuvo, con 5-4 a favor, pero los dos que cedió en el desempate posterior dolieron mucho más.

En ambos lo tuvo en su mano. En el primero Thompson se estiró para evitar que un remate de revés del español certificara su triunfo, y en el segundo a Nadal se le escapó una derecha paralela por centímetros. Fue la diferencia entre ganar o perder, porque Thompson se llevó los tres puntos finales del 'tie break' y en el tercero se aprovechó del Nadal falto de gasolina y comido por la intensa humedad de Brisbane.

A la espera de conocer el alcance del problema que sufrió Nadal, el balear se plantará en Melbourne con unos honrosos cuartos de final en el torneo preparatorio, mismo resultado que en 2017, cuando llegó a la final ante Roger Federer. El bagaje es positivo, pero resalta la incertidumbre física de si podrá aguantar los cinco sets en las condiciones de humedad y temperatura que suele arrojar Australia.

