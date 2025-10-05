Sinner se retira de Shanghái con calambres y deja una imagen dramática

Javier Varela Domingo, 5 de octubre 2025, 19:56 | Actualizado 20:21h. Comenta Compartir

Dramática escena de Jannik Sinner en el Masters 1.000 de Shanghái. El tenista italiano tuvo que retirarse después de dos horas y media de partido ante el neerlandés Tallon Griekspoor. El resultado del partido, en ese momento, era de 6-7 (3), 7-5, 3-2. Griekspoor, de 29 años y 31 del ranking mundial, logró así su primer triunfo frente a Sinner tras perder sus seis primeros duelos ante él.

El número 2 del mundo aguantó un par de juegos con calambres, hasta que se tuvo que marcharse a la silla con la ayuda del fisioterapeuta, usando la raqueta como si fuera un bastón. Las 2 horas y 36 minutos de partido, en medio de una insoportable humedad, fue demasiado para el cuerpo de Jannik.

Sinner se retiró pasada la medianoche en Shanghái, donde el termómetro rozaba los 30° y un exagerado 90% de humedad. «Es brutal. Cada día soportando una humedad por encima del 80%. Y más brutal todavía para los que juegan de día, bajo el sol. Pero es igual para todos y tenemos que lidiar con ello», se quejó el serbio Novak Djokovic sobre las condiciones de juego desde el primer día.

Sinner recibió atención médica, pero los masajes no aliviaron ni solucionaron el problema. El tenista italiano apenas podía andar y tuvo que optar por dejar la cancha, días después de haber sido campeón en el torneo de Pekín con una secuencia de seis triunfos.

Esta es la segunda vez que tiene que retirarse en un partido Jannik Sinner en lo que va de año. La primera fue en la final del Masters 1.000 de Cincinnati, ante Alcaraz. En su carrera ha tenido que dejar un partido en siete ocasiones.

Ventaja para Alcaraz

El italiano necesitaba ganar en Shanghái y en Viena para llegar a París-Bercy por delante de Carlos Alcaraz, pero con este abandono se deja 950 puntos y prácticamente entrega el número uno mundial del año a Alcaraz, que cedió 200 puntos al renunciar a participar en Shanghái por problemas físicos. El español le saca ahora 1.340 puntos en el ranking, aunque la ventaja real es de 2.540, como refleja la Race, que contiene los puntos sumados, y consolidados, esta campaña.

Con esto, tiene muy de cara Alcaraz acabar el año como líder mundial por segunda vez en su carrera, tras 2022, ya que apenas defiende 300 puntos en lo que queda de año (100 en París y 200 en las Finals), por lo que puede sumar muchos más. Mientras, Sinner tenía previsto participar en el ATP 500 de Viena (del 20 al 26 de octubre), donde le puede recortar medio millar a Alcaraz, no defiende nada en el Masters 1.000 de París y sí que conserva 1.500 puntos por ser el vigente campeón de las ATP Finals.

