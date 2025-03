Nadal también renuncia a Indian Wells: «Es una decisión muy dura»

Javier Varela y Enric Gardiner Madrid Jueves, 7 de marzo 2024, 07:02 | Actualizado 16:32h. Comenta Compartir

Rafa Nadal tampoco estará en Indian Wells. El tenista balear, pese a jugar la exhibición de Netflix ante Carlos Alcaraz el domingo pasado, no se ve aún preparado para la competición oficial y ha decidido renunciar al primer Masters 1.000 del año. Nadal tenía programado su debut en Indian Wells para este jueves, contra el canadiense Milos Raonic.

«Con mucha tristeza tengo que retirarme de este increíble torneo. Todo el mundo sabe lo mucho que amo este lugar y lo mucho que me gusta jugar aquí en Indian Wells. Esa es una de las razones por las que vine con tanta antelación para entrenar y estar listo. He trabajado duro, pero me hice un análisis este fin de semana y no me veo preparado para jugar al máximo nivel en un torneo tan importante», lamentó Nadal. «No ha sido una decisión sencilla, ha sido muy dura, pero no puedo mentirme a mí mismo ni a los miles de aficionados. Os echaré de menos y estoy seguro de que el torneo será un gran éxito», añadió el jugador manacorense.

It is with great sadness that I have to withdraw from this amazing tournament at Indian Wells.

Everyone knows how much I love this place and how much I love to play here. That’s also one of the reasons why I came very early to the desert to practice and try to get ready. pic.twitter.com/gmvs5kfGO2 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 7, 2024

La baja de Nadal es la tercera consecutiva, después de que una microrrotura sufrida en Brisbane, su primer torneo en un año, le obligará a no participar en el Abierto de Australia y en Doha. Nadal sufrió la semana pasada una contractura que le lastró los entrenamientos del servicio. Aun así, se presentó a la exhibición en Las Vegas ante Alcaraz, en la que cedió en tres sets, dando un buen nivel tenístico y físico. Sin embargo, los entrenamientos en el desierto de Coachella no iban como Nadal hubiera querido y ha optado por no competir en Indian Wells, en un torneo que ha ganado en tres ocasiones, y esperar a la gira de tierra batida para su reaparición. Aunque no tiene un calendario definido aún, Nadal tratará de jugar en Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roland Garros.

Badosa, tampoco

La ausencia de Nadal no es la única que ha dejado el tenis español en las últimas horas, ya que Paula Badosa también ha tenido que renunciar al torneo estadounidense por problemas físicos. La española, que iba a competir con una invitación, no consigue recuperarse de la lesión vertebral que el año pasado cortó su temporada en junio.

«He intentado todo para poder jugar, pero no ha sido suficiente. Estoy pasando dificultades con mi lesión, pero lucho todos los días para volver lo antes posible», apuntó la ganadora de Indian Wells en 2020.