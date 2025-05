Nadal no jugará el Open de Australia tras lesionarse en su reaparición en Brisbane

Enric Gardiner Domingo, 7 de enero 2024, 10:32 | Actualizado 18:13h. Comenta Compartir

Rafa Nadal no podrá disputar el Open de Australia tras la lesión que sufrió el viernes en los cuartos de final del torneo de Brisbane, donde el tenista balear reapareció tras un año ausente de las pistas. Nadal sufre un microdesgarro muscular y no está en disposición de competir a cinco sets durante siete partidos, como requiere el primer Grand Slam de la temporada, que comenzará el próximo día 14.

«Durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo que como sabéis me tuvo preocupado. Una vez que llegué a Melbourne tuve la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo un microdesgarro en un músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión (hace un año) y eso es una buena noticia», anunció este domingo Nadal a través de un comunicado en sus redes sociales. «Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de cinco sets», reconoció el manacorense antes de regresar a España para visitar a su médico (Ángel Ruiz-Cotorro), «recibir tratamiento y descansar».

Nadal se lesionó durante el duelo de cuartos de final en Brisbane ante el australiano Jordan Thompson. Un encuentro que duró tres horas y media y que pudo haber sentenciado el español en dos sets, tras desperdiciar hasta tres puntos de partido. El ganador de 22 títulos de Grand Slam necesitó asistencia médica en la tercera manga, cuando fue atendido por el fisio fuera de la pista. Sus gestos de dolor apuntaban a la cadera, la misma parte del cuerpo que le obligó a parar el año pasado, cuando sufrió una lesión en el psoas ilíaco.

En rueda de prensa Nadal confirmó el viernes tras su despedida del torneo de preparación para el Abierto de Australia que era por la misma zona, pero que la sensación era distinta y parecía más un percance muscular como consecuencia del cansancio, después de la disputa de tres partidos de individuales en su reaparición. «He trabajado muy duro este año para poder volver y como siempre mencioné mi objetivo es estar a mi mejor nivel en tres meses. Son noticias muy tristes para mí no poder jugar en Melbourne, pero no son malas noticias, porque todos somos muy positivos con la evolución de la temporada. He tenido la oportunidad de jugar unos cuantos partidos que me han hecho muy feliz y positivo», aseguró este domingo Nadal.

La tierra batida

En su vuelta al circuito tras un año fuera de la competición, Nadal participó en el ATP 250 de Brisbane, donde jugó un encuentro de dobles junto a su entrenador Marc López, y tres de individuales. Ganó en dos sets a Dominic Thiem y a Jason Kubler, dando un nivel mucho más que esperanzador, pero cedió ante Jordan Thompson, por 5-7, 7-6 (6) y 6-3, en sus primeros cuartos de final de un torneo desde Wimbledon 2022. Hasta que llegó a Brisbane, no jugaba Nadal un partido oficial desde el pasado 18 de enero, cuando sufrió una rotura en el tendón del psoas ilíaco durante su enfrentamiento con el estadounidense Mackenzie McDonald en el Open de Australia, que le obligó a pasar por el quirófano en junio para ser intervenido de ese músculo y también de la cadera.

Con la declaración de que espera estar al mejor nivel en tres meses, Nadal deja claro que su intención es la tierra batida, donde ya ha confirmado su participación en el Conde de Godó, que se disputará entre el 15 y el 21 de abril. Antes, tiene previsto disputar una exhibición en Las Vegas junto a Carlos Alcaraz el 3 de marzo y está por ver si decidirá jugar algún torneo de la gira americana de cemento, como el Masters 1.000 de Miami, donde nunca ha ganado, o Indian Wells.

Tras conocer la noticia de su ausencia en el Abierto de Australia, Alcaraz, que ya está en Melbourne para preparar el primer Grand Slam del año, quiso mandar un mensaje de ánimo a Nadal y desearle una rápida recuperación. «¡Te esperamos en el próximo torneo Rafa! ¡Recupérate pronto!», escribió el joven jugador murciano al reaccionar al mensaje publicado en Instagram por el tenista balear.