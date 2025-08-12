HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Hamad Medjedovic

Carlos Alcaraz

Masters de Cincinnati

Directo | Medjedovic - Alcaraz

  1. 1 La víctima de violación de Mérida es una peregrina que estaba completando el Camino de Santiago
  2. 2 Los vecinos de Villar del Pedroso siguen confinados por el fuego, que ya ha calcinado 3.250 hectáreas
  3. 3 Ola de calor: cinco localidades extremeñas superan los 43 grados este lunes
  4. 4 Soraya Arnelas revela su rincón secreto para escapar del calor y presume de la gastronomía local de Extremadura
  5. 5 Aparecen sanos los dos menores que se escaparon de un centro de acogida de Olivenza
  6. 6 La rama de un árbol aplasta un coche en Ronda del Pilar, en Badajoz
  7. 7 La contundente frase con la que Hiba Abouk define su experiencia en Cáceres
  8. 8 Detenido un menor de 16 años en Plasencia tras estrellar el coche de su padre y abandonarlo en un puente
  9. 9 La Aemet activa la primera alerta roja por calor del verano en Extremadura
  10. 10 José Luis Gaviro: «Esto era una ratonera, solo había una carretera de salida»

Directo | Medjedovic - Alcaraz