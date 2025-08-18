HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Peinado cita a Begoña Gómez por presunta malversación en la contratación de su asesora

Jannik Sinner

---

Carlos Alcaraz

---
Masters de Cincinnati | Final

Directo | Jannik Sinner - Carlos Alcaraz

Icono

Si no nos bastaba con las finales de Roland Garros y Wimbledon, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner vuelven a verse las caras en la final del un torneo tras poco más de un mes. Y es que los últimos cuatro enfrentamientos entre estos dos han sido en finales, si incluimos las de Roma este año y la de Beijing el año pasado, ambas con victorias de Alcaraz.

Icono

¡Buenas noches y bienvenidos a la gran final masculina del Masters 1000 de Cincinnati! Tendremos otra batalla de colosos: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner vuelven a enfrentarse por un título.

Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Orden de evacuación de casas diseminadas en Navaconcejo, Cabezuela, Jerte y Tornavacas por el fuego de Jarilla
  2. 2 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  3. 3 El empresario Pedro Díaz, tercer fallecido por las altas temperaturas este verano en Extremadura
  4. 4 Detenido en Don Benito por apuñalar a un hombre en una pelea
  5. 5 Polémica por los fuegos artificiales en Jaraíz de la Vera durante el incendio de Cuacos de Yuste: «Irresponsabilidad y falta de empatía»
  6. 6 Extremadura descarta pedir el nivel 3 de emergencia que plantea el PSOE
  7. 7 Plasencia despide al empresario Pedro Díaz, la encarnación del abuelo Mayorga
  8. 8 Alemania apoyará la lucha contra las llamas en Extremadura con 60 bomberos y 20 vehículos
  9. 9 Recomiendan usar mascarilla a la población vulnerable en Cáceres ciudad por la presencia de humo
  10. 10 Rebollar es la población que más preocupa ahora en el incendio de Jarilla

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Directo | Jannik Sinner - Carlos Alcaraz

Directo | Jannik Sinner - Carlos Alcaraz