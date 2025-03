Alcaraz: «Voy a intentar disfrutar y hacer disfrutar en Madrid»

E. Gardiner Madrid Lunes, 24 de abril 2023, 19:55 Comenta Compartir

«Vamos a quitarnos la presión e intentar disfrutar y hacer disfrutar en el Mutua Madrid Open. A mí siempre me motiva que toda la gente esté viéndome y apoyándome», manifestó este lunes Carlos Alcaraz durante la presentación oficial del Masters 1.000 celebrada en la Plaza de Colón de la capital, donde a partir del miércoles se disputará la fase final del cuadro masculino, con el murciano como defensor del título. «Desde que gané el año pasado hasta hoy he crecido como jugador y como persona, pero no he cambiado mucho. Ha cambiado, sobre todo, la experiencia y la madurez que he adquirido en este último año», reconoció el tenista de El Palmar, máximo favorito a revalidar la corona con Rafa Nadal y Novak Djokovic ausentes por lesión.

«Carlitos, espero que triunfes otra vez en Madrid. El año pasado fue una semana muy bonita para ti. La gente te adora y te quiere mucho aquí en Madrid. Enhorabuena por tu reciente triunfo en Barcelona», le dijo Feliciano López, director del Mutua Madrid Open, a Alcaraz, que el domingo revalidó el Conde de Godó, el noveno título de su carrera. «Por fin hemos conseguido el evento de dos semanas, el último paso que le faltaba para acabar de crecer», reconoció Feliciano López durante un acto en el que garantizó que «el torneo va a seguir hasta 2031, de momento», y en el que también estuvieron presentes la campeona del pasado año, la tunecina Ons Jabeur, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del Grupo Mutua, Ignacio Garralda.

Primer cabeza de serie en la Caja Mágica, Alcaraz aseguró que no tiene mayor responsabilidad por defender el título y luchar por reeditarlo sin la presencia del actual número uno del mundo, Djokovic, y con Nadal también en el dique seco, a quienes derrotó el pasado año en su camino hacia la victoria final, y subrayó que la afición de la capital le hace sentir «en casa». «El público de Madrid, de España, es muy diferente al de todos los demás torneos, y sentir eso es un sentimiento único», añadió el jugador de El Palmar de 19 años.

El flamante campeón del Conde de Godó debutará esta semana en la segunda ronda, contra el finlandés Emil Ruusuvuori o el francés Ugo Humbert, y después podría esperar el búlgaro Grigor Dimitrov; y en la siguiente eliminatoria, el alemán Alexander Zverev -a quien Alcaraz derrotó en la final de 2022 en la Caja Mágica-, o el estadounidense Sebastian Korda.