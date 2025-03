Alcaraz suda para doblegar a Khachanov

Antonio Garrido Madrid Miércoles, 3 de mayo 2023, 15:54 | Actualizado 18:37h. Comenta Compartir

Carlos Alcaraz sigue en modo imparable y ya está en semifinales del Masters 1.000 de Madrid. El vigente campeón del torneo venció, no exento de sufrimiento, al ruso Karen Khachanov (6-4 y 7-5), en un duelo de cuartos de final en el que el murciano tuvo que remontar una segunda manga que tenía prácticamente perdida. Carlitos se sitúa a dos pasos de revalidar su corona en Madrid y ya espera rival para lograr el billete a la final del domingo en la Caja Mágica.

El encuentro fluctuó en una montaña rusa, donde el número dos del mundo fue claramente de más a menos, recuperando su mejor nivel en el tramo final. El primer set se resume en la solidez de Alcaraz. No cometió errores flagrantes, no sufrió con su servicio, llevó la iniciativa y golpeó cuando tuvo que hacerlo. El murciano se topó con un Khachanov inspirado y que estaba firmando un torneo impecable, pero tras una igualdad manifiesta en los primeros seis juegos, el español realizó el primer quiebre.

Aprovechó una jugada desconcertante en la que el ruso, confiado en que la derecha de Alcaraz se marchaba fuera, golpeó sin demasiada fuerza, dejando la pelota a mitad de pista para que el de El Palmar castigara con su derecha. Alcaraz confirmó esa rotura salvando una bola de 'break' en contra con un saque abierto que le funcionó muy bien en el primer parcial, para adjudicarse así la primera manga por 6-4.

Con viento a favor, Alcaraz saltó a la pista en el segundo set con ganas de despachar por la vía rápida al ruso, pero Khachanov le negó ese deseo. Toda la solidez y seguridad que irradiaba Carlitos en el primer set se convirtieron en dudas y errores en el segundo, y el ruso encontró los golpes para penalizarle. Le arrebató el servicio al murciano en un cuarto juego para olvidar del español y se puso con ventaja. También entró en escena un protagonista inesperado, el viento, que comenzó a arreciar a mitad de la segunda manga.

Con el segundo set prácticamente perdido, Alcaraz se puso el mono de trabajo y rompió el saque de Khachanov cuando el ruso servía para llevar la contienda a la tercera y definitiva manga. Reaccionó el español, que recuperó la solidez y acertó más con su a veces incontrolable derecha. Alcaraz aprovechó ese momento de dudas por parte de Khachanov para derribar la puerta por completo. Asestó otro golpe rompiendo por segunda vez consecutiva el servicio del ruso y solventando el complicado duelo con un definitivo 6-4 y 7-5.

Khachanov se marchó impotente. El moscovita lo había hecho todo bien en el segundo parcial, pero ante esta versión de Alcaraz no fue suficiente. «Ganar este partido me da mucha confianza. Sabía que no iba a ser fácil para él cerrar el set y tenía que estar fuerte», señaló el murciano sobre el decisivo juego que logró levantar para evitar la tercera manga.

Alcaraz se jugará el pase a la final del domingo ante el ganador del duelo entre el alemán Daniel Altmaier y el croata Borna Coric, que disputarán su encuentro de cuartos en el turno de noche en la pista Manolo Santana. Jugadores prácticamente desconocidos para el murciano, que tendrá unas semifinales a priori favorables y que coincidirán con su cumpleaños número 20.

El teutón se enfrentó al número dos del mundo en el Challenger de Cordenons 2020, cuando Alcaraz tenía solo 17 años. En esa ocasión el de El Palmar venció en dos mangas para acceder a una final en la que acabaría perdiendo ante Bernabé Zapata. Sin embargo, no hay precedentes de encuentros ante Coric, por lo que de ganar el croata de 26 años sería el primer duelo entre ambos en el circuito profesional.

Badosa, tampoco en dobles

La fortuna tampoco sonrió a Paula Badosa en dobles. Tras caer el lunes en el cuadro individual ante la griega Maria Sakkari, la española no pudo continuar tampoco este miércoles en el cuadro de dobles, donde formaba pareja con la norteamericana Bethanie Mattek-Sands. La dupla hispano-estadounidense fue derrotada en cuartos de final ante la pareja formada por la bielorrusa Victoria Azarenka y la brasileña Beatriz Haddad Maia (7-6 y 7-5).

Así pues, Badosa se despide de Madrid en ambos cuadros con sensación agridulce, tras recuperar sensaciones que había perdido en los últimos meses, pero que finalmente no se han visto recompensadas en resultados. Además, la derrota de la jugadora de ascendencia estadounidense deja a Carlos Alcaraz como único representante español en los cuatro cuadros del Masters 1.000 de Madrid.