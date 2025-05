Alcaraz vuelve a ser el mejor

En el casillero de Carlos Alcaraz luce un impresionante 14-1 esta temporada. Ha ganado en Buenos Aires y en Indian Wells y solo perdió ... la final de Río de Janeiro por una lesión muscular. Y eso que empezó el curso con una mala noticia, una rotura en un entrenamiento que le obligó a renunciar al Abierto de Australia, al primer gran torneo en el que se presentaba ya como campeón de Grand Slam tras su victoria en Nueva York unos meses antes.

Sin poder viajar a Melbourne, Alcaraz vio desde la barrera cómo Novak Djokovic le arrebataba, con su décimo título en Australia, el número uno del mundo, y paraba la cuenta de semanas del español en 20 en lo más alto. Un sentimiento de impotencia invadió al español, que se fue a la gira sudamericana de polvo de ladrillo para desquitarse con ocho triunfos, una derrota y un título, y para colocarse en situación de derribar a Djokovic en el binomio de Masters 1.000 en Estados Unidos.

De los 28 números uno que ha habido en la historia, Alcaraz, con apenas 19 años -cumplirá 20 en mayo-, es el decimosexto que más tiempo ha pasado en esa posición. Los siguientes que tiene en la lista son Ilie Nastase, con 40, y Andy Murray, con 41. Muy lejos quedan las 380 semanas de Djokovic, las 310 de Roger Federer y las 286 de Pete Sampras. Rafael Nadal tiene 209.

«Recuperar el número uno significa mucho para mí. Es como un sueño realidad», manifestó Alcaraz, que se ha convertido también en el decimosexto tenista en retornar a la primera posición del escalafón, algo que, por ejemplo, no pudo hacer su entrenador, Juan Carlos Ferrero. «Lo he hecho en un torneo increíble, en el que he jugado muy bien en circunstancias difíciles», agregó.

Para recuperar el cetro, Alcaraz ha necesitado una semana perfecta en Indian Wells, donde se convirtió en el cuarto español en la historia en ganar este torneo y en el primero en completar el 'Double Sunshine', es decir, el doblete que comprenden Indian Wells y Miami. Ahora tiene la oportunidad de ganarlo en el mismo año y unirse al exclusivo club de diez tenistas (hombres y mujeres) que lo han logrado.

«No pienso en batir marcas de precocidad ni nada del estilo. Simplemente intento cumplir cada sueño que tengo», agregó el murciano, cuyo calendario no da un segundo de respiro.

Este mismo se abre en Miami el segundo Masters 1.000 del año, donde tendrá solo unos días de descanso antes de debutar a finales de esta semana. En Florida, el número uno vuelve a ponerse en juego y para defenderlo tendrá que ganar el torneo. Alcaraz empieza Miami en -1.000 puntos, por ganar el título el año pasado, y solo repetir el éxito le permitirá retener el trono hasta la gira de tierra batida.

Djokovic espera en casa

Novak Djokovic espera en casa, porque al serbio, sin vacunar, no se le permite la entrada en Estados Unidos y ha tenido que bajarse de Miami como ya lo hizo de Indian Wells. Su rueda de partidos volverá a girar en Montecarlo. A partir de ahí, la lucha por el número uno será prácticamente semanal, ya que ambos defienden lo mismo en Montecarlo (segunda ronda) y poco más de 1.800 puntos cada uno entre Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros.

«Quiero jugar contra Novak de nuevo. Le echamos de menos en el circuito y ojalá lo tengamos de vuelta muy pronto. Sería increíble jugar de nuevo contra él», señaló Alcaraz, que derrotó a Djokovic en el único enfrentamiento entre ambos en el Masters de Madrid la temporada pasada.

La ausencia del serbio, que ya avisó al no vacunarse, «es el precio a pagar». No resta un ápice de mérito al número uno de Alcaraz, como corroboró Medvedev, su víctima en Indian Wells. «Es el número uno de forma merecida. Ganó más puntos que cualquier otro en las últimas 52 semanas y así es cómo funciona el ránking», aseguró el ruso, que, tras 19 triunfos consecutivos y títulos en Róterdam, Doha y Dubái, se topó con el mejor tenista del momento.