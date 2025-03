Exhibición de Alcaraz para regalarse la final del Masters 1.000 de Madrid

Antonio Garrido Madrid Viernes, 5 de mayo 2023, 09:49 | Actualizado 22:32h. Comenta Compartir

No había mejor regalo para el cumpleaños número 20 de Carlos Alcaraz que acceder a su segunda final del Masters 1.000 de Madrid en una pista Manolo Santana volcada con el murciano. El tenista de El Palmar, que soplaba las velas por tercera vez consecutiva en la arcilla de la Caja Mágica, rubricó su día más especial venciendo en dos mangas (6-4 y 6-3) al croata Borna Coric, y se medirá al alemán Jan-Lennard Struff en la gran final del domingo.

El comienzo de partido hacía presagiar que no sería un paseo para Alcaraz, pero nada más lejos de la realidad. Coric, al que se enfrentaba por primera vez, es un jugador que basa su juego en la solidez y en cometer pocos errores. Al contrario que en los anteriores encuentros, el murciano tuvo mucho más intercambio desde el fondo de pista y los puntos eran más largos que, por ejemplo, ante Zverev o Khachanov. Prueba de ello fueron los 12 minutos que duró el primer juego con el croata al servicio. «Ha sido un partido con más 'rallies' y con más intensidad que los anteriores», afirmó en este sentido el propio Alcaraz.

En el quinto juego y como viene siendo habitual durante todo el torneo, el primero en desequilibrar la contienda a su favor fue el español. En un encuentro parejo hasta ese momento, el murciano logró romper el servicio del croata con un latigazo de derecha marca de la casa. Coincidió además con un momento del partido en el que Alcaraz comenzó a utilizar con más asiduidad el recurso de la dejada que tan bien domina para romper el ritmo de Coric, que se encontraba cómodo desde fondo de pista.

El de El Palmar mantuvo esa ventaja lograda en el cuarto juego mostrando todo su arsenal de golpes. También añadió en el tramo final de la primera manga ese saque-red que maneja a la perfección y que sorprendió al croata. 1 hora y 2 minutos de primer set que reflejaron la superioridad de Alcaraz frente a un Coric inspirado, pero ni con esas pudo con el número dos del mundo.

Amago estéril de Coric

Ya en el segundo parcial, Alcaraz aprovechó dos errores de Coric para arrebatarle el servicio y ponerle el encuentro muy cuesta arriba al croata. Sin embargo, el jugador de Zagreb trató de agarrarse a la pista como pudo y reaccionó en el siguiente juego a base de derechas a la línea para romper el saque del español.

Coric se negó a 'regalarle' el partido a Alcaraz el día de su 20 cumpleaños, pero el murciano quiso que fuera un encuentro especial. Volvió a dar un golpe sobre la mesa arrebatando por tercera vez consecutiva el servicio al croata, esta vez en blanco, para poner el 3-2 a su favor. La grada de la pista Manolo Santana rugía con cada punto del murciano, que supo solventar cada turno de saque y asestar el golpe definitivo en el 5-3, arrebatando por cuarta vez en el duelo el servicio al croata para cerrar la contienda final en 6-4 y 6-3.

Otra exhibición de Alcaraz en la Caja Mágica, aunque esta fue más meritoria. Ante Alexander Zverev no hubo partido por el paupérrimo nivel del alemán, pero Borna Coric sí que planteó un partido a los golpes, aunque el murciano supo maniatarle de una forma insultantemente sencilla para un jugador de su edad.

«Cumplí mis 18 contra Rafa, los 19 con Norrie y los 20 aquí pasando a la final. Cada año es especial porque vosotros lo hacéis así», confesó Alcaraz dirigiéndose a la grada de la Caja Mágica tras vencer a Coric en semifinales del Masters 1.000 de Madrid. Antes, la organización del torneo accedió a la pista Manolo Santana con una imponente tarta para celebrar la veintena del murciano como ya hizo en los dos torneos pasados.

«Sabíamos que iba a ser una guerra. Me recordé a mí mismo como en el US Open que estoy hecho un toro y me ha ayudado», señaló también sobre el difícil partido que le planteó el croata. Victoria número 28 de Alcaraz este curso, por solo dos derrotas (Cameron Norrie en Río de Janeiro y Jannik Sinner en Miami).

El de El Palmar está a un solo paso de su 10º título ATP, su cuarto Masters 1.000 y de llegar a Roland Garros como número uno del mundo. Un día inolvidable para Alcaraz, que se medirá en la final del domingo a Jan-Lennard Struff, un jugador que está haciendo historia en este Mutua Madrid Open al llegar a la final tras acceder como 'lucky loser' al cuadro principal, algo inédito en la historia del tenis. Además, el jugador alemán ya sabe lo que es ganar al murciano en tierra batida. Lo hizo en tercera ronda de Roland Garros 2021. El español sin embargo superó al teutón en la primera ronda del pasado Wimbledon.