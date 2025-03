Alcaraz escapa de Purcell y está en semifinales

Enric Gardiner Viernes, 18 de agosto 2023, 23:35 Comenta Compartir

El partido de Carlos Alcaraz contra Max Purcell fue una prueba de resistencia y de aprendizaje. El australiano, un total desconocido en estas etapas de un Masters 1.000 y con un juego de saque y red en peligro de extinción, consiguió arrebatar el primer set al español y no cedió hasta que Alcaraz, a base de repetir y repetir, le encontró el truco al tenis del oceánico.

La victoria (4-6, 6-3 y 6-4) fue mucho más rápida que ante Tommy Paul y supone un respiro en el accidentado Cincinnati de Alcaraz, que ha perdido un set en todos sus partidos y nunca ha parecido del todo cómodo con su nivel. Aun así, accede a semifinales, donde se las verá con el polaco Hubert Hurkacz, otro que estuvo cerca de inclinarle la semana pasada en Toronto, y buscará la octava final de la temporada.

Purcell, un doblista campeón de Wimbledon, número 70 del mundo y con escasas victorias a nivel ATP antes de Cincinnati, sorprendió a Alcaraz en los primeros juegos con una agresividad súbita y un constante ataque a la red. Era lo contrario a lo que venía experimentando Alcaraz en sus partidos previos y le costó acostumbrarse.

Un solo juego malo al servicio, culminado con una volea defectuosa y una doble falta, entregaron el set al australiano. Ahí estuvo la clave, Purcell aprovechó la única bola de 'break' que tuvo y Alcaraz no.

Era un peligro toparse con un tenista así y con un set en contra, pero Alcaraz, poco a poco, le encontró el pulso al partido y a base de aprenderse el librero de jugadas de Purcell le fue cogiendo el tranquillo. El factor sorpresa del australiano se diluyó y con un segundo parcial fulgurante, finiquitado en poco más de media hora, Alcaraz aterrizó de verdad en el partido.

Con el pie en el acelerador, parecía tener la victoria en el bolsillo cuando se puso con 2-0 de ventaja y un 0-40 para atrapar el doble 'break', pero pecó de exceso de confianza. En varios momentos del tercer set, Alcaraz se vio tan superior que no jugó con clarividencia ni lógica. Subió a la red sin ton ni son y cometió demasiadas dobles faltas (cuatro en el tercer set, ocho en el partido), signo de cierta desconcentración.

Permitió que Purcell, que estaba ya en la ducha, remase hasta el 2-3 y el 3-4, y aunque no tuvo ninguna oportunidad real de llevarse el partido, sí dio sustos, como cuando Alcaraz sirvió para partido y tuvo que salvar una bola de rotura. Con un saque directo, Alcaraz sentenció el triunfo y se desahogó con un grito en mitad de la pista. No fue tan difícil como contra Paul y no estuvo plagado de las interrupciones de la lluvia como contra el americano, pero Alcaraz, que volvió a estar obtuso en las pelotas de rotura (convirtió el 33 %), está en las semifinales de Cincinnati, las décimas de la temporada.

El de El Palmar, que nunca ha ganado este Masters 1.000, se jugará el puesto en la final este sábado contra Hurkacz, que doblegó a Alexei Popyrin por 6-1 y 7-6 (8) y se medirá por tercera vez en su carrera a Alcaraz. El español ganó en Miami 2022 y la semana pasada en Toronto, aunque tuvo que remontar un set y un 'break' en contra al polaco.

