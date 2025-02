Garbiñe Muguruza y Conchita Martínez se separan

Enric Gardiner Jueves, 13 de abril 2023, 10:06 | Actualizado 12:07h. Comenta Compartir

La carrera deportiva de Garbiñe Muguruza sigue tambaleándose. La española anunció este jueves que corta relación con Conchita Martínez, su entrenadora los últimos tres años y con la que ha logrado sus mejores éxitos en la cancha.

«Garbiñe y yo hemos decidido de mutuo acuerdo terminar nuestra relación laboral. Han sido unos años fantásticos, cargados de grandes emociones y maravillosas vivencias, tanto dentro como fuera de la pista. Ha sido un verdadero placer trabajar contigo, Garbiñe. Con todo mi cariño, te deseo lo mejor. Amigas para siempre», aseguró Conchita Martínez en un comunicado que acompañó con la foto del gran momento de su relación: Wimbledon 2017.

Ahí comenzó la relación entre Muguruza y Conchita, que de forma puntual asesoró a la española durante el torneo londinense, ante la baja de Sam Sumyk, que no pudo presenciar el torneo por motivos personales.

El camino de Muguruza y Conchita se separó entonces, pese a que guardaron cierta relación, y no fue hasta noviembre de 2019 cuando la jugadora volvió a llamar a la leyenda del tenis español. Esto ocurrió cuatro meses después de que Muguruza y Sumyk rompieran su acuerdo laboral. «Solo unas pocas palabras para anunciar el final de una extraordinaria aventura. Dos Grand Slams y el número uno del mundo. Más que agradecida por estos últimos cuatro años. Gracias, Sam», dijo por entonces la tenista nacida en Caracas.

Garbiñe 'de vacaciones'

Muguruza se tomó su tiempo para encontrar a alguien adecuado y esperó a que Conchita rompiese con Karolina Pliskova para contratarle.

La unión dio frutos inmediatos y Muguruza, en el primer 'Grande' de 2020, el Abierto de Australia, llegó a la final que perdió contra Sofia Kenin en tres sets. Ese queda como su último gran resultado en un Grand Slam, en los que, desde entonces, no ha vuelto a pasar de cuartos de final en once participaciones.

Junto a Conchita llegaron tres títulos en total, todos en la temporada 2021. Muguruza ganó en Dubai, Tokio y la joya de la corona, la Copa de Maestras en 2021 en Guadalajara (México), su último gran logro y el momento tras el que ha llegado el gran declive en su carrera.

Muguruza se encuentra ahora mismo en un hiato de su carrera. Paró de jugar a finales de enero, tras no ganar un partido desde septiembre del año pasado, y no se avista su vuelta a las pistas. Hace unos días anunció que está disfrutando de sus vacaciones y que no jugará ni la temporada de tierra batida ni la de hierba. Esto implica que no estará ni en Roland Garros ni en Wimbledon y que su ránking sufrirá una caída dramática. La actual número 132 del mundo perderá un cuarto de los puntos que tiene por no jugar ni en arcilla ni en pasto y podría caer más allá del puesto 300 de la WTA, una posición que no ocupa desde 2012, cuando apenas tenía 18 años.