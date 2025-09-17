España, eliminada de la Billie Jean King Cup

Enric Gardiner Madrid Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:23 Comenta Compartir

La aventura de España en la Billie Jean King Cup de Shenzhen (China) acabó antes de lo deseado. La Ucrania de Marta Kostyuk y Elina Svitolina demostró su solidez y eliminó a las chicas de Carla Suárez en los cuartos de final del torneo. El triunfo de Kostyuk ante Bouzas (7-6 (3) y 6-2) y el de Svitolina frente a Badosa (5-7, 6-2 y 7-5) consolidó el primer pase de las ucranianas a unas semifinales por primera vez en su historia.

España, pese a contar con una alineación de lujo en tierras chinas, tendrá que seguir esperando para levantar un título que no gana desde 1998, en la época gloriosa de Conchita Martínez y Arantxa Sánchez Vicario. Ucrania, eso sí, era favorita para este cruce, con dos tenistas como Kostyuk y Svitolina a priori mejores que las españolas en estas condiciones, pista de cemento bajo techo.

La agresividad de Kostyuk fue lo que se llevó por delante a una aguerrida Bouzas que aun así dispuso de 'breaks' a favor en los dos sets. Tuvo un 3-1 en el primer set, antes de que se le fueran tres juegos seguidos, y empezó el segundo set 1-0 con rotura a favor, pero cedió los cuatro juegos siguientes. El 'tie break' que perdió contra los golpes ganadores de la ucraniana fue un mazazo para la de Vilagarcía de Arousa, que se hizo a un lado y se unió al banquillo para animar a Badosa. Era un todo o nada. Si la española no ganaba, eliminadas.

Y vestida con los colores de su selección, Badosa jugó como si no llevara dos meses y medio en el dique seco y forzó durante dos horas y nueve minutos a una Svitolina intratable cuando se trata de competir por su país. Su victoria número 17 en la competición llegó ante una Badosa que salvó con una dejada un punto de set en contra en el primer set para más tarde apuntárselo por 7-5. A un parcial de forzar el dobles definitivo, Svitolina espabiló y empezó a desgastar a la española, corta de gasolina tras tres meses sin saborear un triunfo.

Sin techo

No tenía techo la ucraniana, con 4-1 a favor en el tercer set, pero Badosa, que siempre se crece jugando con España, fue capaz de igualar el partido e incluso de disponer de una bola de 'break' con 5-5 que le hubiese permitido servir para apuntarse el triunfo y dejar el pase a semifinales en manos de Cristina Bucsa y Aliona Bolsova en el dobles. No pudo ser.

Svitolina, al verse en el alambre, se rearmó, salvó ese punto de rotura y ganó los dos juegos siguientes para demostrar por qué es la ucraniana con más victorias en esta competición. Por primera vez en la historia de su país, están en semifinales de la Billie Jean King Cup (antigua Copa Federación).

España no se mete entre las cuatro mejores desde 2008, cuando acabó perdiendo la final ante Rusia liderada por Carla Suárez -ahora capitana-, Anabel Medina y Nuria Llagostera. Las ucranianas se enfrentarán por un puesto en la final a la vigente campeona, Italia, que derrotó a las anfitrionas, China, con las victorias de Elisabetta Cocciaretto y Jasmine Paolini.