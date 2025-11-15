Alcaraz pasa por encima de Auger-Aliassime en el primer set
30 - 40
El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera
15 - 40
Felix Auger Aliassime estrella su golpe de derecha en la red
0 - 40
Gran volea desde media pista de Felix Auger Aliassime que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
0 - 30
Ace de Felix Auger Aliassime con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
0 - 15
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
¡JUEGO ALCARAZ! ¡Manda el saque en este segundo set y Charly se pone 2-1 al resto! Primer descanso de esta segunda manga donde el murciano sigue mostrando ser superior a su rival.
2 - 1[ SET 2 ]
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Felix Auger Aliassime y consigue el punto
40 - 15
El revés de Felix Auger Aliassime se va fuera
30 - 15
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Felix Auger Aliassime y consigue el punto
15 - 15
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
15 - 0
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Felix Auger Aliassime
¡Juego de Aliassime! Vuelve a sumar tras cinco juegos seguidos de Alcaraz y trata de venirse arriba para buscar una remontada que parece complicada.
1 - 1[ SET 2 ]
Ace de Felix Auger Aliassime con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
15 - 40
Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 30
Felix Auger Aliassime estrella su golpe de derecha en la red
0 - 30
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
0 - 15
El globo defensivo de Carlos Alcaraz se va fuera
¡JUEGO ALCARAZ! ¡Otro juego más consecutivo para Charly, que lo hace para comenzar ganando este segundo set! Sigue la precisión y fuerza del murciano. Aliassime, contra las cuerdas...
1 - 0[ SET 2 ]
La volea de Felix Auger Aliassime se va fuera
40 - 15
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Felix Auger Aliassime
30 - 15
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Felix Auger Aliassime no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 15
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Felix Auger Aliassime se va fuera
0 - 15
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Felix Auger Aliassime que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
¡JUEGO Y SET PARA CARLOS ALCARAZ! ¡IMPECABLE! ¡No hay otra manera de explicar el tenis desplegado por Carlos! Juego esbelto, precisión y potencia ante un Aliassime que no ha tenido una sola opción de poner en aprietos al murciano.
6 - 2[ SET 1 ]
Felix Auger Aliassime estrella su golpe de revés en la red
40 - 0
El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera
30 - 0
Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Felix Auger Aliassime y le sirve para ganar el punto
15 - 0
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Felix Auger Aliassime y consigue el punto
¡5-2 PARA ALCARAZ! ¡Le devuelve el juego en blanco con un nivel de tenis espectacular! Incisivo y valiente para, prácticamente, agarrar con la mano el 1-0 del primer set.
5 - 2[ SET 1 ]
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Felix Auger Aliassime
40 - 0
El globo de Felix Auger Aliassime se va fuera
30 - 0
Fácil dejada de Carlos Alcaraz con la que gana el punto
15 - 0
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Felix Auger Aliassime y consigue el punto
¡Juego en blanco para Aliassime! Sólido el canadiense con el servicio y se mantiene a la estela de poder recuperar el break en contra.
4 - 2[ SET 1 ]
Ace de Felix Auger Aliassime con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
0 - 40
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
0 - 30
Ace de Felix Auger Aliassime con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
0 - 15
Felix Auger Aliassime con una volea cercana a la red consigue el punto
¡CONFIRMA ALCARAAAAZ! ¡Juego muy sufrido del murciano ante un Aliassime que quiso arriesgar para tratar de volver al empate! Tuvo bola de break, pero Alcaraz aguantó como siempre y sobrevivió hasta dos errores claves del canadiense para poner el 4-1.
4 - 1[ SET 1 ]
El revés de Felix Auger Aliassime se va fuera
AD - 40
El revés de Felix Auger Aliassime se va fuera
40 - 40
Felix Auger Aliassime estrella su golpe de derecha en la red
30 - 40
Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea
30 - 30
Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
15 - 30
Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea
15 - 15
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
15 - 0
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Felix Auger Aliassime se va fuera
¡ROMPE ALCARAAAAZ! ¡Tremendo juego de Charly para machacar con el revés, cambió la dirección, le tiró una dejada y cerró la red para matar el juego a su favor con una volea espectacular! ¡3-1 y saque!
3 - 1[ SET 1 ]
Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Felix Auger Aliassime y consigue el punto
40 - 30
Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 15
Felix Auger Aliassime estrella su golpe de revés en la red
30 - 15
El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera
15 - 15
Gran volea desde media pista de Felix Auger Aliassime que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
15 - 0
El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera
¡JUEGO CHARLY! ¡Dominio abrumador al servicio en estos dos primeros saques de Carlos, que ha comenzado firme y potente! Veremos si es capaz, otra vez, de poner en apuros a un Aliassime que, por ahora, está por debajo en el partido.
2 - 1[ SET 1 ]
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Felix Auger Aliassime se va fuera
40 - 15
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Felix Auger Aliassime y consigue el punto
30 - 15
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Felix Auger Aliassime se va fuera
15 - 15
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 0
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Felix Auger Aliassime
¡Juego para Aliassime! Tremenda declaración de intenciones de ambos tenistas. Alcaraz tuvo 3 bolas de break con 40-0, pero le dio vida al canadiense y lo levantó en un juego que se peleó en el deuce.
1 - 1[ SET 1 ]
Ace de Felix Auger Aliassime con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
40 - AD
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 40
Felix Auger Aliassime no consigue superar la red con su volea
40 - AD
Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 40
El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera
40 - AD
La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red
40 - 40
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Felix Auger Aliassime que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
40 - 30
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
40 - 15
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 0
El revés de Felix Auger Aliassime se va fuera
30 - 0
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Felix Auger Aliassime y consigue el punto
15 - 0
Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Felix Auger Aliassime y le sirve para ganar el punto
¡JUEGO ALCARAZ! ¡Buena puesta en escena del número 1 para entrar en calor y poner el primer servicio a su favor!
1 - 0[ SET 1 ]
El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera
40 - 30
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
40 - 15
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Felix Auger Aliassime y consigue el punto
30 - 15
El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera
15 - 15
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Felix Auger Aliassime y consigue el punto
0 - 15
Fabuloso resto de revés de Felix Auger Aliassime que no consigue devolver Carlos Alcaraz
¡COMIENZA EL PARTIDO EN EL INALPI ARENA!!
Alcaraz comenzará sacando. Aliassime ganó el sorteo y eligió restar en primer lugar.
¡Ya salen los dos tenistas a la pista! ¡En unos instantes, tras el sorteo de servicio, comenzará el calentamiento previo al inicio del choque! ¡Vamos con ello!
¡Sin duda nos espera un duelo de auténtica emoción en Turín! ¡No se lo quieran perder! ¡Les esperamos!
Es la primera vez que Aliassime supera la fase de grupos tras caer en esta ronda en 2022.
Por otro lado, el canadiense llega a estas semifinales por un camino más complicado que Alcaraz: perdió en dos sets ante Sinner, cedió un set ante Shelton y se la jugó ante Zverev en el tercer choque de la fase de grupos.
Alcaraz buscará su primera final en las ATP Finals tras caer en semifinales en 2023 y quedarse fuera en la fase de grupos en 2024.
Alcaraz llega tras ser primer de grupo y con contundencia en la fase de grupos, en la que solo cedió un set ante Fritz, y fue en el tie-breal.
Este va a ser su primer duelo en las finales ATP, aunque es el tercero que se disputará indoor tras dos duelos en 2022 y que acabaron con victoria del tenista canadiense.
Después de que Aliassime ganara en los tres primeros enfrentamientos, Alcaraz ha ganado cada uno de los últimos cuatro, incluyendo el último en las Olimpiadas de París en 2024 por un doble 6-1.
Este es el octavo enfrentamiento entre el tenista español y el canadiense en el circuito ATP.
¡Buenas noches a todos y sean bienvenidos a la narración de la segunda semifinal de estas Finales ATP en Turín! ¡Buscamos al segundo finalista! ¡Duelo total entre Carlos Alcaraz y Felix Auger-Aliassime!
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
-
2
-
3
- 4 La borrasca Claudia deja más de 50 litros y mantiene carreteras y parques cerrados en Extremadura
- 5 Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida
-
6
-
7
-
8
- 9 65 empresas de Badajoz se vuelcan con la gran paella solidaria para ayudar a Inma
- 10 Dromo: el viaje continúa
-
Publicidad