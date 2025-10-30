HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Investigación Policía Nacional. PN

Desarticulada una red de amaños de partidos de tenis con ganancias superiores a 800.000 euros

La manipulación de resultados tuvo lugar en varios países y la Policía Nacional contribuyó en la organización EUROJUST para detener a uno de los 16 arrestados

C.P.S.

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:10

La Policía Nacional, en colaboración con las autoridades de Bulgaria, Francia y Rumanía, han detenido a 16 personas que formaban parte de una red de amaños de partidos de tenis entre los años 2018 y 2024. Se estima que los implicados obtuvieron unas ganancias que rondan los 800.000 euros. A través de las transacciones bancarias ejecutadas mediante la casa de apuestas se llegó a la conclusión que la red se usaba principalmente desde Bulgaria, aunque contaban con intermediarios en otros países.

Las sospechas comenzaron cuando varios tenistas de un nivel muy superior a sus oponentes -según el ranking ATP- perdieron partidos o algún set. Los tenistas eran principalmente franceses, aunque no se han revelado los nombres de los deportistas involucrados en los amaños. En dicho país es en el que más personas fueron arrestadas con un total de nueve.

La investigación comenzó años atrás y se demostró que había cuentas de apostantes que realizaban específicamente este tipo de selecciones. Además, se pudo probar que las mismas apuestas improbables se registraban de forma simultánea en distintos países, que fue lo que complicó el proceso. En España estuvieron implicados en la búsqueda la Fiscalía Anticorrupción, Juzgados Centrales de Instrucción núm. 3 y núm. 4, Audiencia Nacional, la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Fiscalía Anticorrupción y el CENPIDA del Servicio de Control de Juegos de Azar.

En el caso del país español, la Policía Nacional halló materiales probatorios de los hechos en Guadalajara y Valladolid. Esto fue de vital importancia para que la búsqueda coordinada por EUROJUST llegara a buen puerto. La red ya está desarticulada y solo falta profundizar en el número de personas que adulteraron el deporte, en este caso el tenis.

