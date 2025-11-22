HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El equipo italiano de la Copa Davis. Afp
Copa Davis

Sin Sinner ni Musetti, pero con Berrettini y Cobolli

Los anfitriones sufrieron dos bajas importantes, pero han conseguido alcanzar la final al vencer a Austria y Bélgica

Enric Gardiner

Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:47

Italia ha tenido un camino completamente opuesto al de España hasta esta final de la Copa Davis. Como anfitriones, no tuvieron que jugar eliminatorias previas, mientras que en cuartos de final les tocó Austria y en semifinales Bélgica. Ninguno de estos equipos cuenta con un solo top 40 en sus filas.

En lo que sí se asemejan los de Filippo Volandri a los de David Ferrer es en las bajas. Ellos tuvieron las de Jannik Sinner, que declinó participar hace semanas para descansar -lo que le valió muchas críticas en su país- y la de Lorenzo Musetti, que acabó exhausto las Finales ATP de Turín. Pese a la ausencia de su número uno y número dos, el equipo de Italia sigue siendo fuerte, con Flavio Cobolli como primera espada, Matteo Berrettini como segunda y un dobles competente con Simone Bolelli y Andrea Vavassori.

Cobolli se ha convertido en un héroe en Italia por su agónico triunfo ante Zizou Bergs en un 'tie break' de 32 puntos, y se enfrentará a Jaume Munar en el duelo de números uno. El único choque entre ambos se lo llevó Munar hace pocas semanas en el Masters 1000 de Shanghái.

El otro individuales, el primero de la jornada, lo disputará Berrettini contra Pablo Carreño. El finalista de Wimbledon en 2021 ha visto lastrada su carrera en las últimas temporadas por los problemas físicos, pero en esta Copa Davis está impoluto. Ganó sin perder sets a Jurij Rodionov y a Raphael Collingnon, números 177 y 86 del ránking respectivamente. El asturiano se ha visto las caras dos veces con Berrettini, con un triunfo para cada uno, pero ninguna fue 'indoor' y ambas datan de 2022.

Bolelli y Vavassori, finalistas de tres Grand Slams como pareja, son el séptimo mejor dueto de la clasificación, y se medirán con Granollers y Pedro Martínez si hiciera falta definir la final en el dobles.

