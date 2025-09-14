España remonta lo imposible

Enric Gardiner Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:43 | Actualizado 19:51h. Comenta Compartir

Pocos hubieran dado un duro por España después de la jornada del sábado. 0-2 abajo contra Dinamarca, que disponía de tres 'match balls', incluyendo uno en la raqueta de Holger Rune, su mejor jugador. Era un escenario casi imposible. Atendiendo a los precedentes, imposible, porque España nunca había remontado un resultado tan contundente. Hasta este domingo.

Tres victorias seguidas, en el dobles con Jaume Munar y Pedro Martínez, y en los dos individuales, con Martínez de nuevo y Pablo Carreño, completaron un domingo mágico y clasifican a los de David Ferrer a la fase final del torneo que se jugará en Bolonia del 18 al 23 de noviembre.

Y eso que España estuvo a nada de perder en varios momentos. Primero, cuando Munar y Martínez tuvieron que remontar un set en contra a August Holmgren y Johannes Ingildsen (1-6, 6-3 y 6-2) y sobre todo después cuando Martínez levantó un punto de partido a Holger Rune.

El triunfo del dobles fue el que abrió una rendija de esperanza, pero el del valenciano ante Rune (6-1, 4-6 y 7-6 (3)) fue el que derribó el muro. Una victoria épica y espectacular en tres horas y 16 minutos. La mejor de su carrera sin ninguna duda. «Juego al tenis por días como este», aseguró tras batir al danés en un duelo brutal.

Martínez tuvo un 6-1 y 4-2 para derrotar al danés por la vía rápida, pero este espabiló a tiempo y forzó un tercer set que fue de los más locos que se han visto este año. Tuvo errores del árbitro, que se equivocó en dos dobles botes, tuvo un enfrentamiento entre David Ferrer y el supervisor por un supuesto insulto de Rune a la grada española y tuvo los problemas físicos del danés, que necesitó de atención médica en dos ocasiones. Y tuvo, cómo no, el vuelo de la mariposa que fue el 5-3 y saque a favor de Rune, el que se pasó de punto de partido a favor del número once del mundo a una rotura que le destrozó.

El de Alzira se sostuvo en el alambre y sentenció en el 'tie break', donde fue muy superior a su rival. Acabó ovacionados por los miles de asistentes en el Club de Tenis Puente Romano y entre gritos de «¡Pedro, Pedro!» que seguro que no olvidará en su vida.

Con el triunfo del valenciano, quedaba la traca final. Quedaba confiar en la experiencia de Carreño contra la efervescencia de Elmer Moeller, que ya ganó a Munar en la primera jornada y que en la anterior eliminatoria ganó el punto definitivo contra Serbia.

No era fácil, pero Carreño aprovechó su madurez para aplacar los ánimos de un mucho más nervioso Moeller (6-2 y 6-3) que no entró al partido hasta que había perdido ya el primer set.

Pese a la mejoría a partir del segundo set, a Moeller no le dio contra un Carreño mucho más asentado y consciente de lo que tenía que hacer. El asturiano se puso de rodillas al ganar el último punto y el banquillo español estalló de alegría. La mayor remontada de la historia española.

España se une en la fase final a Italia, clasificada como anfitriona de la competición, y a Argentina, Bélgica, Austria, Alemania, República Checa y Francia, que vencieron este fin de semana en sus respectivas eliminatorias.