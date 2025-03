Las consecuencias del punto y aparte de Nadal

«No voy a entrenar», sentenció Rafa Nadal, que se pasará las próximas semanas e incluso meses haciendo cosas que lleva sin hacer veinte años. « ... Me apetece no tener horarios», añadió el balear, que ha puesto en suspenso su carrera para que su cuerpo se regenere de manera natural y poder despedirse en sus propios términos en 2024.

Esto tendrá consecuencias, puesto que nunca en su vida había estado un año fuera de las pistas. Sí ha sufrido parones largos, como los siete meses que estuvo sin jugar entre septiembre de 2012 y febrero de 2013, por una lesión en la rodilla, el medio año que estuvo fuera de combate entre mediados de 2016 y enero de 2017 y los siete meses de parón por la covid, pero nunca había apuntado a una ausencia de un año.

Si Nadal no compite en el circuito ATP antes de final de año, perderá 400 de los 445 puntos que tendrá después de Roland Garros, cuando cederá los 2.000 de campeón del año pasado y caerá fuera del top 100 (alrededor del 130) por primera vez desde abril de 2003. El balear, hasta final de temporada, perderá 10 puntos en el Masters 1.000 de Cincinnati, 180 en el US Open, 10 en el Masters 1.000 de París y 200 en las Finales ATP de Turín, a las que no se clasificará por primera vez desde 2004. Su ranking se desplomará fuera de los 600 primeros y si no compite en Australia, donde residen esos últimos 45 puntos de su casillero, se quedará sin posición en la clasificación.

Un contratiempo que, en principio, no tendrá consecuencias para poder acceder a torneos, puesto que Nadal recibirá invitaciones allá donde quiera ir -«Creo que me he ganado eso», respondió el balear-, y además podrá acogerse al ranking protegido. Esta medida de la ATP permite a los tenistas que han estado al menos seis meses sin competir por lesión entrar a nueve torneos con la media del ranking que tenían en los tres meses posteriores a la lesión. Nadal, que era número seis al término de Australia, tendría una media de top 10, por lo que entraría sin problemas a todos los torneos. El punto negativo de esta medida es que no le otorgaría estatus de cabeza de serie.

En este escenario, Nadal podría volver en casa, en la fase final de la Copa Davis de Málaga que se disputa en noviembre. «Siempre que el equipo me necesite», apuntó. Sería su despedida de una competición que ha ganado en cinco ocasiones y de la que es el gran estandarte, con un récord en individuales de 29 victorias y solo una derrota. Este sería el calentamiento para la despedida de 2024, parecido a lo que hizo Stefan Edberg en 1995, que anunció que el año siguiente sería el último de su carrera, para más tarde aconsejar a Roger Federer que no siguiera sus pasos.

«Si vas a anunciar tu retiro, hazlo antes de tu último torneo. Si no, te vas a poner mucha presión encima en cada torneo. Fue bonito, pero no lo recomendaría», aseguró el sueco, ganador de seis Grand Slam.

Torneos especiales

En el caso de Nadal, que ha dejado la puerta abierta a seguir en caso de que le fuera bien, el calendario de despedida es obviamente una incógnita, pero podría incluir torneos en los que ha cimentado su leyenda, como el Abierto de Australia, donde ha ganado dos veces (2009 y 2022), Montecarlo, donde venció en once ocasiones, Barcelona, con doce victorias y la pista principal que lleva su nombre, y también Madrid, que pese a sus difíciles condiciones le sostiene como el máximo galardonado de su historia.

La gira de arcilla culminaría con Roland Garros, su torneo más especial, y con la disputa de los Juegos Olímpicos en París, en el mismo complejo en el que se disputa Roland Garros. Del 27 de julio al 4 de agosto, Nadal competiría en sus cuartos Juegos y podría convertirse en el segundo hombre en la historia en ganar dos medallas de oro en individuales, como Andy Murray. Sin embargo, esto tiene dos inconvenientes: uno, la imposible transición a Wimbledon entre las dos citas parisinas, y dos, la necesidad de estar entre los 56 mejores del mundo para conseguir acceder sin problemas a la cita olímpica.

A partir de ahí, la temporada ya estará completa y todo lo que pudiera llegar sería un extra. Roland Garros y los Juegos serían la despedida perfecta para Nadal, que ya lo advirtió. «Quiero tener la oportunidad de despedirme en la pista».