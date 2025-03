El mundo lamenta la ausencia de Nadal en Roland Garros: 'La tierra sin su rey'

Lejos quedan ya los tiempos en los que Francia era incapaz de reconocer al gran conquistador de su tierra batida. En su edición del viernes, ... el diario L'Equipe, publicó en portada una imagen de Rafael Nadal tras conquistar su décimo cuarto Roland Garros y el titular 'La tierra sin su rey'. Así explica el diario deportivo más importante de Francia la ausencia este año de Nadal, la primera vez desde 2004 que el torneo galo no contará con el balear.

«Incluso cuando no está, sigue presente», asegura el New York Times, que no duda en recalcar que el éxito perenne de Nadal en Roland Garros es uno de los logros más grandes de la historia del deporte. En la misma vía línea va The Age, principal publicación de Australia, que espera que este torneo esté en el calendario del balear en su despedida en 2024: «Larga vida al rey», dice la publicación australiana, que describe su carrera como un «cuento de hadas».

The Telegraph, uno de los periódicos más influyentes de Reino Unido, incide en que la baja en Roland Garros era «esperada», pero insiste en que sus números en Roland Garros son imposibles de replicar en el futuro.

Los elogios no han llegado solo de la prensa y compañeros como Carlos Alcaraz también han dejado su mensaje para el catorce veces campeón de Roland Garros.

«Muchísimo ánimo, Rafa. Muy doloroso y triste para todos que no puedas estar en Roland Garros ni jugar más este año, pero deseando que 2024 sea una gran temporada para ti y puedas despedirte como el gran campeón que eres», aseguró el murciano, que ahora parte como gran favorito en Roland Garros.

El propio torneo francés tampoco se olvidó del balear y, acompañado de su última foto como campeón, mandando un beso al público, compartió este mensaje: «Rafa, no podemos ni imaginarnos cómo de difícil tiene que ser tomar esta decisión. Te echaremos mucho de menos este año en Roland Garros. Cuídate y vuelve más fuerte. Esperamos verte el año que viene en París».