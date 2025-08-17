Alberto Barroso cae en semifinales en Portugal

Domingo, 17 de agosto 2025, 12:10 Comenta Compartir

Alberto Barroso cayó ayer en semifinales del torneo M25 Idanha-a-Nova que se disputa en Portugal. El tenista extremeño se quedó a un paso de luchar por el título al caer frente al estadounidense Tristan McCormick en tres sets durante un partido muy igualado que se fue a las tres horas (7-6/6-3/6-4). Barroso eliminó en primera ronda a Guilherme Valdoleiros (7-6/3-6/6-7), en la siguiente fase se impuso ante Nikolay Vylegzhanin (4-6/6-4/7-6) y en cuartos doblegó a Pedro Araujo (1-6/6-1/3-6).