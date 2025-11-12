HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Las autoridades y responsables de la organización del Rallye de la Aceituna y el Higo durante la presentación de la prueba en la Diputación. DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
Rallye

El tramo cronometrado de la Aceituna y el Higo da el salto a rallysprint

La prueba cumple su décimo aniversario y se celebra este fin de semana en las localidades de Guareña y Cristina con 50 participantes

R. H.

Badajoz

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:41

Comenta

El rallye de Guareña y Cristina se convierte en un cláscio del motor extremeño y da un paso más para seguir creciendo. Los ayuntamientos de ... Guareña y Cristina, en colaboración con Motorclub Guareña y el patrocinio de la Diputación de Badajoz, ya tienen preparado el décimo aniversario de la Aceituna y el Higo Rallysprint Guareña-Cristina. Diez años de historia consolidan esta prueba como una cita imprescindible dentro del calendario automovilístico extremeño, pero también como un evento que trasciende lo puramente deportivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

