El tramo cronometrado de la Aceituna y el Higo da el salto a rallysprint

El rallye de Guareña y Cristina se convierte en un cláscio del motor extremeño y da un paso más para seguir creciendo. Los ayuntamientos de ... Guareña y Cristina, en colaboración con Motorclub Guareña y el patrocinio de la Diputación de Badajoz, ya tienen preparado el décimo aniversario de la Aceituna y el Higo Rallysprint Guareña-Cristina. Diez años de historia consolidan esta prueba como una cita imprescindible dentro del calendario automovilístico extremeño, pero también como un evento que trasciende lo puramente deportivo.

Y, para celebrarlo, la organización da el salto de tramo cronometrado a rallysprint en esa edición. Todos los detalles se han ofrecido este miércoles en el Palacio Provincial pacense con el diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Ricardo Cabezas, al frente para destacar que «el motor, más allá de la competición, tiene la capacidad de generar kilómetros que unen comarcas, paisajes y personas. Cada tramo, cada curva y cada asistencia técnica acercan a vecinos de distintas localidades, generando movimiento económico, intercambio cultural y, sobre todo, orgullo de pertenencia a un territorio que vibra con el deporte».

Junto a él, el alcalde de Guareña, Abel González, destacaba el calendario cultural y deportivo «de primera línea» del que puede presumir la localidad «gracias a las convocatorias de ayudas del área a la que representa Ricardo». Sobre esta prueba añadía que «comenzó con incertidumbre, pero que ha alcanzado la década por el esfuerzo de un trabajo coral que integran asociaciones, empresas y colectivos de seguridad».

En concreto, González quiso poner en valor el recorrido entre Guareña y Cristina y la implicación del público con tramos de velocidad punta, verificaciones y curvas especiales. «Una aventura que sin el apoyo público-privado no sería posible», apuntó David Acevedo, representante del Motorclub Guareña.

Se trata de una prueba cercana, con acceso y salida fácil en puntos de interés como la zona del pantano de San Roque, la Cooperativa San Pedro o la carretera entre los dos municipios. En ese sentido, Rafael Sauceda, dinamizador deportivo de Guareña y de la Mancomunidad del Guadiana, invitaba a la afición a disfrutar de un día de campo, de maniobras y de los rugidos del motor.

La prueba se celebrará el sábado 15 y el domingo 16, con 50 inscritos y participantes procedentes de diferentes regiones de España y Portugal.