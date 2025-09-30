R. H. Badajoz Martes, 30 de septiembre 2025, 12:14 Comenta Compartir

Samuel Tapia se jugará el título en el Campeonato de España de Motocross de 125 cc en la última prueba del circuito, que se celebrará el 18 de octubre en Malpartida de Cáceres. La gran actuación del piloto extremeño en la sexta carrera, celebrada este fin de semana en Alhama (Murcia), donde consiguió imponerse y sobre todo, restar los puntos que le separaban del liderato, para salir empatado en cabeza y pendiente de lo que suceda en la última prueba que disputará en casa.

Samuel Tapia llegó a Murcia muy motivado tras el parón veraniego, en el que ha aprovechado para preparar la recta final del campeonato, una vez finalizada su participación en las pruebas continentales. Ahora, centrado en el nacional, llegaba a Alhama con el único propósito de conseguir un Campeonato de España que se le resiste y pasar a la categoría de 250 cc tras conseguir el Nacional.

El piloto de Miajadas se encontró con un circuito muy exigente, separado a dos puntos del líder provisional y con el objetivo de hacer una buena carrera y seguir sumando. Ya en los entrenamiento cronometrados, no quiso correr riesgos y se anotó un destacado sexto puesto que le aseguraba una buena salida.

En la primera manga, tras una salida complicada, a Samuel Tapia le tocó remontar hasta la segunda posición, perdiendo tres puntos respecto a la cabeza, que sumados a los dos existentes, dejaba el campeonato en favor del líder a cinco puntos.

En la manga del domingo, tras una caída masiva en la segunda vuelta, apareció la bandera roja con lo que hubo que reanudar la carrera desde la parrilla. En la salida, Samuel Tapia salió muy fuerte, tomando la cabeza desde la primera vuelta, ganado la manga y reduciendo los cinco puntos de diferencia en la clasificación, con lo que el extremeño se lo jugará todo en casa, frente a su público en la última carrera del Campeonato de España que se celebrará el 18 de octubre en el circuito de Malpartida de Cáceres.

Temas

Motocross