Samuel Tapia en una de las pruebas de esta temporada. TANY NATURE
Motocross

Samuel Tapia se juega el título de campeón de España en casa

El piloto extremeño llega a la última prueba que se disputa en Malpartida de Cáceres empatado en la primera plaza con Pablo Lara

R. H.

Badajoz

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:00

Comenta

Samuel Tapia se juega el título del Campeonato de España de MX125 en casa. La última carrera del certamen se celebrará este sábado 18 de octubre en Malpartida de Cáceres y el piloto de Miajadas llega como colíder empatado a puntos con Pablo Lara. Samuel Tapia afronta la última prueba empatado a 204 puntos en la cabeza de la clasificación junto a Pablo Lara y a 14 de la tercera posición provisional que ocupa Jordi Alba. Será el broche de oro para una temporada en la que el piloto extremeño ha realizado la mejor de su carrera deportiva.

Samuel Tapia, que se impuso en la última carrera disputada en Alhama (Murcia), tras un interesante mano a mano con Lara, llega a esta carrera muy motivado, máxime, cuando se juega el título de campeón de España de Mx125 en casa, frente a su público, que a buen seguro acudirá a animarlo en un número muy elevado de aficionados.

Pase lo que pase en esta última carrera, para el piloto de Miajadas ha sido una temporada impresionante, en la que, además del Nacional, ha participado en diez pruebas del Campeonato de Europa, nueve de ellas integrado dentro del equipo nacional de la Real Federación Motociclista Española, cosechando 2 puntos, y en el Campeonato del Mundo Júnior, celebrado en julio en la localidad francesa de Romagne.

Samuel Tapia se ha preparado al máximo para esta última carrera del año, a la que llega muy motivado y sobre todo, satisfecho por el gran trabajo realizado durante todo el año, que se ha visto traducido en un gran número de carreras, viajes por todo el continente y miles de kilómetros de viajes a sus espaldas junto a su familia, que le ha acompañado durante toda a temporada.

