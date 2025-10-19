HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 19 de octubre, en Extremadura?
Samuel Tapia en lo más alto del podio del Campeonato de España de Motocross. CTM AUDIOVISUALES
Motocross

Samuel Tapia se corona campeón de España en casa

El piloto extremeño logra su primer título nacional en Malpartida de Cáceres tras vencer en la primera manga y finalizar segundo el domingo en la última prueba

R. H.

Badajoz

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:15

Comenta

Samuel Tapia se proclamó campeón de España de motocross Mx125 en la última prueba del certamen, celebrada este fin de semana en el circuito extremeño de Malpartida de Cáceres. El piloto de Miajadas brindó todo un recital sobre la moto, demostrando su superioridad respecto a sus contrincantes y el gran momento de forma en el que llegaba en esta recta final de la temporada al sumar su segunda victoria consecutiva tras hacerlo en Murcia.

Samuel Tapia se impuso en la primera manga del sábado y con un excepcional segundo puesto en la segunda manga del domingo, demostrando sus dotes de estrategia, que le proporcionaron directamente la primera posición de la carrera y en consecuencia, el título del Campeonato de España donde llegaba empatado a puntos con su principal rival, su compañero de equipo Jordi Alba.

El piloto extremeño llegó muy motivado a la última cita del campeotato, tras una semana de mucha actividad, en la que tuvo que saber controlar la presión tanto mediática como la propia de la clasificación y el hecho de jugárselo todo en casa arropado por su público.

El sábado se impuso con autoridad en la primera manga clasificatoria, por delante de Alba, del que quedaba separado en tres puntos a la finalización de la primera jornada.

Ya el domingo, tras una manga muy inteligente en la que se alternó siempre en las primeras posiciones, optó por evitar riesgos innecesarios, sobre todo tras la caída de su principal rival, y asegurando una merecida segunda posición, que le proporiconaba la victoria en la carrera y certificaba así su primer título nacional de toda su dilatada trayectoria.

Samuel Tapia estrena su palmarés nacional con su primer título de campeón de España en una temporada que será histórica para el motociclismo extremeño tras haber disputado todo el Campeonato de España al completo con el mejor de los resultados, competir en diez pruebas del Campeonato de Europa, nueve de ellas integrado en el equipo nacional; y en el Campeonato del Mundo Júnior celebrado en Francia.

