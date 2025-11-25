HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Podio final con los ganadores de las Series de Resistencia de Cáceres- FEXA
Kart

NCV Motorsports gana las Series de Resistencia en Cáceres

Team Voltereta y Karting Olivenza completaron el podio final

R. H.

Badajoz

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:00

Las Series de Resistencia celebrada en Cáceres pusieron fin a la temporada en una jornada fría, pero a la que en esta ocasíon respetó la climatología por la ausencia de lluvia y pudo completarse. Ocho equipos formados por tres pilotos afrontaban la última prueba del año, organizada por la Federación Extremeña de Automovilismo, y que arrancaba a las nueve y media de la mañana.

El equipo NCV Motorsport compuesto por Ángel Cárdenas, Alejandro Nieto y Javier Vélez fue el ganador, con la vuelta más rápida incluida, con dos de ventaja sobre su más directo rival, el Team Voltereta. Más apretada estuvo la lucha por cerrar el podio al clasificarse en la misma vuelta los equipos del Karting Olivenza Team y el Pitbull Racing que se quedó por muy poco fuera de las posiciones de honor que dan derecho a premio. Lucha similar por la quinta y sexta plaza completando 137 vueltas, resuelta a favor de The Mechanics Kartastrophe Racing, con DBM Racing tras ellos. Cerraron la clasificación los integrantes de la Escudería Plasencia, con solo 129 vueltas.

La prueba constaba de una manga clasificatoria de veinte minutos donde podían participar los tres pilotos de cada equipo, cogiéndose el mejor tiempo para organizar la parrilla de salida. Aunque ésta se hace en otras ocasiones al estilo Lemans con los karts alineados perpendicularmente a la pista y los pilotos al lado contrario, teniendo que salir corriendo a por ellos nada más darse la salida, esta vez fue una salida desde parado, como una carrera de circuitos de nuestros días, ya con los cinturones de seguridad puestos. La carrera de tres horas sería para uno de los equipos presentes que superarse las tres horas y siendo líder, pasase por la bandera a cuadros.

Muy buen ambiente toda la jornada, con luchas decididas por décimas, pequeños toques fruto de la intensidad de la carrera y lo más importante disfrutar de una carrera junto a amigos con los que pasar una mañana divertida.

El circuito cacereño disfrutó de momentos de emoción con los karts participantes. FEXA

