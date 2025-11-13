Valencia vuelve a encender la traca final de MotoGP

Jesús Gutiérrez Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:20 Comenta Compartir

Desde el año 2002 el Gran Premio de la Comunitat Valenciana ha sido siempre el broche final a la temporada. Un escenario donde se han vivido resoluciones de títulos que parecían imposibles, pero también despedidas de pilotos icónicos que se han subido por última vez a una MotoGP sobre su asfalto. Incluso en los años de la pandemia siempre se mantuvo fiel con su cierre de curso a pesar de tener sus gradas vacías. Solo una vez ha faltado a su cita con el campeonato, el año pasado, tras la brutal dana que arrasó parte de la provincia de Valencia y Albacete, y que también afectó a las instalaciones del Circuit Ricardo Tormo.

Aunque no dañó el trazado, tres de sus cuatro accesos quedaron destruidos y la actividad se detuvo durante varias semanas. La cita final de la pasada campaña se trasladó de Cheste a Montmeló, donde se celebró el que se llamó el Gran Premio de la Solidaridad, con todo el paddock volcado en ayudar a los afectados por aquella trágica dana. Un año después, la mejor noticia que se puede contar desde el trazado valenciano es que este fin de semana se volverá a disputar la última carrera del año con absoluta normalidad. Con todos los accesos recuperados y todas las entradas vendidas para la traca final de MotoGP.

El retorno del Circuit coincide con otros dos regresos, los de Jorge Martín y Maverick Viñales, que disputarán el último GP del año después de un periodo prolongado de baja. Y en la parrilla de MotoGP solo faltará Marc Márquez para estar completa, aunque el de Cervera estará este fin de semana en Valencia para asistir a la gala de los campeones del domingo.

«Un año de mierda, pero quería estar aquí»

No estará el campeón de MotoGP 2025, pero sí su antecesor, Jorge Martín. Reaparece después de su última lesión en la clavícula derecha que, reconocía, «había sido mucho más grave de lo que parecía en un principio». El madrileño tuvo que pasar una vez por el quirófano este año y perderse los últimos cuatro grandes premios, pero no quería despedir la temporada sin probarse sobre su Aprilia. «Ha sido un año de mierda, pero quería estar aquí, no quedarme en casa a esperar a febrero. Quería llegar lo mejor posible y he trabajado mucho para poder estar este fin de semana, pero vengo sin expectativas y para empezar a trabajar de cara a 2026».

Jorge Martín tuvo que pasar un reconocimiento previo para poder correr este fin de semana y, también le comunicaron la sanción de doble vuelta larga que arrastra del último GP que disputó, en la que se lesionó y provocó en su caída un accidente múltiple. También regresará Maverick Viñales, tras una complicada lesión en el hombro izquierdo que le ha hecho perderse un total de siete grandes premios en la segunda mitad de temporada.

Hay poco en juego ya en la clase reina. Después de su victoria en Portugal y el fiasco de Bagnaia, Marco Bezzecchi prácticamente ha asegurado la tercera posición del campeonato, y debería ser el que acompañe a los hermanos Márquez en los 'MotoGP Awards'. Donde sí podría variar una clasificación es entre el cuarto y el quinto, ya que solo 3 puntos separan a Bagnaia de Pedro Acosta, que viene de disputar uno de sus mejores fines de semana desde que es piloto de MotoGP.

Lo más importante que queda por dirimir es el título de Moto2, entre Diogo Moreira y Manu González, aunque el primero lo dejó prácticamente visto para sentencia el pasado fin de semana, después de una victoria que supo a título. El brasileño afronta la última cita de la temporada con 24 puntos de renta, con 25 por disputarse, así que la única combinación que haría campeón al piloto español es que gane la carrera y que su rival quede decimoquinto o peor. Un reto casi imposible, pero contará con el calor de una afición que estaba deseando volver a ver carreras en su Circuit.