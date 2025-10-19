Senna Agius gana a lo Stoner y el título de Moto2 se pone al rojo vivo El piloto australiano logra una histórica victoria en Phillip Island, mientras que Diogo Moreira recorta en la general a Manu González, que salva el liderato por dos puntos

Jesús Gutiérrez Domingo, 19 de octubre 2025, 07:22

Senna Agius vivió su día grande en el circuito de Phillip Island donde paseó la bandera australiana en la vuelta de honor tras su particular paseo en el que apenas se le vio por la señal de televisión. Y es que el piloto local tomó el mando en la primera vuelta y ya no lo soltó hasta el final de la carrera, venciendo en solitario como tantas veces lo hizo su compatriota y último héroe 'aussie' de las dos ruedas, Casey Stoner.

Con Agius en otra dimensión, toda la atención se centró en el segundo grupo, donde hubo acción en las 23 vueltas que duró la prueba. Y en esa batalla participaron muy activamente los dos pilotos implicados en la lucha por el campeonato, Manu González y Diogo Moreira, que se enfrentaban con un grupo donde había pilotos que no se jugaban nada más allá de la gloria en este domingo. El tercer aspirante al título, Arón Canet, se mantuvo toda la carrera a cola de ese grupo, con evidentes problemas para seguir el ritmo y, de hecho, en las últimas vueltas acabó descolgándose, dejándose ya buena parte de sus opciones para ser campeón en este 2025.

También se esperaba algo más de Moreira en carrera, después de lo visto durante todo el fin de semana, donde había hecho la pole y tenía más ritmo que el resto, pero el brasileño reconoció después que el fuerte viento le había impedido rodar cómo lo había hecho en entrenamientos. Y eso daba una oportunidad a González, que en principio partía en desventaja, pero que por momentos estuvo incluso por delante. Los dos primeros de la general se pasaron varias veces durante la carrera, aunque en el tramo final de la misma, aparecieron nuevos actores por detrás y el madrileño ya no pudo seguir ese ritmo.

Emergió en esa parte decisiva la figura de David Alonso, que se situó al frente del grupo y acabó segundo, defendiendo la posición con un Moreira que tuvo que conformarse con una tercera posición muy valiosa en clave campeonato, ya que se finalmente intercalaban varios pilotos entre ambos, Holgado, Dixon y Baltus. La séptima posición de González le permitía salvar el liderato por solo dos puntos frente a Moreira, con Canet ya a 37, cuando quedan todavía tres grandes premios, lo que significa un empate técnico en un campeonato que todo hace indicar que se dirimirá en la última cita del año en Valencia.