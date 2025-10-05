Marc Márquez se rompe en Indonesia

Jesús Gutiérrez Domingo, 5 de octubre 2025, 13:50 Comenta Compartir

Marc Márquez aterrizó en Indonesia con la resaca emocional del título logrado el fin de semana anterior en Japón, sin muchas ganas de subirse a su MotoGP y con una prioridad absoluto: «Tengo que acabar el año sin hacerme daño», decía el pasado jueves en la previa del gran premio. Este domingo no ha podido cumplir ese deseo por culpa de una caída en la que se vio involucrado y de la que no tuvo culpa alguna.

En la primera vuelta de carrera la rueda delantera de la Aprilia de Marco Bezzecchi impactó con la trasera de la Ducati de Márquez, y acabó con ambos por los suelos. El italiano había cometido un error tras una mala salida desde la pole, que trataba de enmendar demasiado pronto. Apenas se habían completado siete curvas cuando se produjo el choque que mandó a ambos pilotos a la grava a mucha velocidad y por cómo quedó tendido en el suelo el piloto español, ya se intuía que algo no estaba bien.

Márquez se trasladó inmediatamente al centro médico del circuito quejándose del brazo derecho, el mismo en el que arrastra las cuatro operaciones en el húmero. En la primera exploración ya se veía una lesión de la que daba cuenta el jefe de los servicios médicos de MotoGP, el doctor Ángel Charte: «Marc está bien, consciente, tranquilo. Tiene un ligero dolor, un traumatismo ligero en el hombro afectado. Tiene una posible pequeña fractura, pero existe cierta confusión al ser el brazo ya operado. Hay cuestiones que pueden disimular el diagnóstico. Se le hará un TAC en Madrid y sabremos si la fractura es quirúrgica o no».

«Dentro de lo malo, ha salido barato»

Poco después era el propio Márquez el que aparecía con el brazo en cabestrillo después de su paso por la clínica y atendía en directo a DAZN, la televisión que posee los derechos del Mundial en España. «No se puede decir que estoy muy bien, pero, dentro de lo malo, ha salido barato. Parece que hay algo en la clavícula, los ligamentos rotos, pero parece, no sé. Vuelto esta noche para Madrid, para un chequeo perfecto y ver que hay».

Sobre el incidente, en el que claramente la culpa no fue suya, el campeón de MotoGP no quiso echar más leña al fuego y mostró señorío: «Son cosas que pasan en las carreras. Siempre digo que un día te pasa a ti y otro le pasará a otro. Bezzecchi iba muy rápido este fin de semana y me ha tocado la rueda de atrás. Me ha venido a pedir disculpas y nada más». Luego en sus redes sociales, pedía que no se le guardase ningún rencor al italiano, «porque nadie hace estas cosas a propósito». El italiano, por cierto, también tuvo que pasar por el centro médico, pero se descartaron lesiones en su caso. De lo que no se librará es de una sanción, que se anunciará próximamente cuando los comisarios puedan escuchar la versión de ambas partes.

A falta de que se conozca el diagnóstico definitivo de Márquez y sus plazos de recuperación, lo que está claro es que se va a ser prudente con su vuelta; y más cuando el principal trabajo del año ya está hecho, con el título de MotoGP reconquistado.