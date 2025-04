Jorge Martín se presenta con el '1' en Aprilia

Jesús Gutiérrez Jueves, 16 de enero 2025, 16:18 Comenta Compartir

Aprilia ha sido la marca más madrugadora a la hora de desvelar sus armas para la temporada de MotoGP 2025. El pasado martes abría la veda de las presentaciones su escudería satélite, el Trackhouse Racing, donde corre otro madrileño, Raúl Fernández, y este jueves le tocó el turno a la estructura de fábrica, que tiene en sus filas al vigente campeón de la clase reina.

En la sede de Sky Italia en Milán, Jorge Martín se vistió por primera vez con los colores que defenderá, al menos, las dos próximas temporadas. El piloto español será la punta de lanza de un equipo que se ha renovado por completo, con la llegada del joven piloto italiano Marco Bezzecchi como compañero de box, sustituyendo ambos al tándem que hasta ahora formaban Aleix Espargaró y Maverick Viñales, el primero retirado y el segundo que probará suerte en KTM.

Pero no solo es nueva la alineación de pilotos, Aprilia también estrena jefe técnico en la figura de Fabiano Sterlacchini, el que fuera mano derecha de su compatriota Gigi Dall'Igna, al que se le considera el padre de las todopoderosas Ducati de MotoGP. Será el proyecto más ilusionante de Aprilia en el Mundial, que nunca ha logrado ganar el título de la máxima cilindrada, pero que tampoco había tenido las armas de las que gozará en 2025.

La defensa del '1'

Una de las incógnitas que debía desvelar la presentación de Aprilia era la elección del dorsal con el que iba a competir Jorge Martín en 2025. El campeón del mundo siempre tiene la opción de llevar el número '1' en su carenado, pero desde que Valentino Rossi optó en su momento por mantener su '46' por cuestiones de marketing, fueron varios los que le copiaron, como Jorge Lorenzo, Joan Mir o el propio Marc Márquez, que siempre ha competido con su '93'. Aunque desde el mismo día que se proclamó campeón en Barcelona quiso mantener la incertidumbre sobre su elección, el de San Sebastián de los Reyes confesó este jueves que en realidad siempre lo tuvo claro.

«No tuve ninguna duda en poner el '1' porque he estado peleando por esto toda mi vida, así que conseguir por fin el Mundial de MotoGP y poner este número en mi nueva Aprilia es tan increíble como bonito. Espero que este número me dé más motivación. Me siento listo y preparado para volver a lo más alto», comentaba en la presentación de Milán. Jorge Martín aparca de momento su dorsal '89', aunque le reserva un espacio en el diseño de su nuevo dorsal, que tiene más detalles: «El '89' fue mi número toda mi carrera en MotoGP, por eso lo he dejado dentro del 1 y he añadido las dos estrellas de campeón del mundo de Moto3 y de MotoGP». Recordaba Jorge Martín su título de la cilindrada pequeña que conquistó en 2018, aunque entonces no pudo lucir el '1' porque corrió en la categoría de Moto2 la siguiente temporada. Y dejaba otro titular al final en forma de declaración de intenciones: «Esperamos añadir alguna estrella más en el futuro».

Jorge Martín afrontará en 2025 un reto mayúsculo, ya que tratará de retener la corona de MotoGP con una nueva moto a la que se tiene que adaptar y frente a una Ducati que ha dominado con mano de hierro las tres últimas temporadas. Precisamente el conjunto de Bolonia se presentará el próximo lunes 20 de enero con la nueva dupla de campeones formada por Pecco Bagnaia y Marc Márquez. Será, sin duda, el equipo a batir en 2025, aunque durante todo el año quién lucirá el dorsal 1 en su Aprilia será el vigente campeón, Jorge Martín.