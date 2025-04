Jorge Martín y Dani Pedrosa comparten protagonismo en Misano

Jesús Gutiérrez Sábado, 9 de septiembre 2023, 20:03 Comenta Compartir

El sábado de Misano fue muy fructífero para el motociclismo español, especialmente en la categoría reina donde Jorge Martín no dejó ni las migas. Hasta la fecha, las calificaciones estaban siendo el debe en el piloto madrileño, que se sacó la espina con una pole estratosférica, rebajando en medio segundo el récord del circuito y aventajando en cuatro décimas a su más inmediato perseguidor. Algo muy difícil de ver en MotoGP, y más teniendo en cuenta que el trazado italiano es un circuito corto para el estándar del calendario.

La primera fila de Ducati en la parrilla ya avanzaba el dominio de las motos rojas, que corrían en casa. Se esperaba un duelo fratricida en el sprint, pero Martín no dio opción ganando de semáforo a bandera, liderando todas las vueltas y manteniendo a raya a Marco Bezzecchi, que salía segundo y concluía en la misma posición. «Lograr el récord de la pista en la Q2 fue brutal y me dio mucha confianza para el sprint, pero esperaba una carrera más en grupo. Ganar en solitario ha sido incluso más duro, con un Bezzecchi que me ha empujado hasta el final», reconocía el piloto de San Sebastián de los Reyes.

Pecco Bagnaia completó el pleno de Ducati en el podio. Un resultado que habría firmado antes de empezar el sprint, ya que se presentó el jueves en Misano muy lastrado físicamente, después del brutal accidente de la semana pasada en Montmeló. «En las primeras dos vueltas tuve que calentar mi pierna y me costaba mucho girar en las curvas de derechas pero después la situación mejoró un poco», explicaba el vigente campeón de MotoGP, que mostraba más dudas sobre su rendimiento en la carrera larga. «Estoy un poco preocupado porque con el doble de vueltas tendremos que aumentar también la dosis de analgésicos. El objetivo será terminar entre los cinco primeros. Dada la situación, no puedo pedir mucho más». Martín le recortó otros cinco puntos a Bagnaia, que mantiene 45 de ventaja en la clasificación general.

Rozando el cajón

El actual líder de la categoría reina tuvo que defenderse en las últimas vueltas de un desencadenado Dani Pedrosa, que en Misano está mejorando sus resultados del anterior 'wild card' de Jerez. Quinto en la Q2 y cuarto en el sprint apretando a todo un campeón del mundo. De hecho, el piloto catalán reconocía después que le faltó rodaje sobre una MotoGP en la lucha por el podio: «Cuando eres un piloto fijo de la parrilla estás más habituado a adelantar, a rodar codo con codo. En mi situación no iba a arriesgar tanto porque tampoco quieres influir». En cualquier caso, Pedrosa volvió a dejar con la boca abierta a sus rivales. Y es que cualquiera diría que lleva cinco años retirado.

El de Castellar del Vallés ganó el duelo por ser la mejor KTM al sudafricano Brad Binder, el piloto franquicia de la marca austriaca, que entró quinto a rueda del piloto probador de la fábrica. Las que no tuvieron su mejor día fueron las Aprilia. Del doblete de Cataluña, al sexto y octavo de Maverick Viñales y Aleix Espargaró, y la sensación de que en esta pista las Ducati son muy superiores.

El último punto del sprint se lo adjudicó Álex Márquez, noveno. Que previamente le había arrebatado la posición a su hermano Marc. El de Cervera tuvo un sábado muy consistente, clasificando noveno en la parrilla y terminando décimo en el sprint. «Difícilmente se podía sacar hoy más», se sinceraba el ocho veces campeón del mundo al terminar la jornada. «Deje pasar a mi hermano en carrera y usé su rueda para escaparme del grupo de atrás porque sabía que tenía más ritmo». El 'top 10' de Márquez cobraba mucho más valor teniendo en cuenta que las otras tres Honda terminaban antepenúltima, penúltima y última…

Acosta sorprendido

En las categorías pequeñas también brillaron los españoles. Jaume Masiá logró una nueva pole en Moto3, superando al japonés Ayumu Sasaki. Mientras que el líder del campeonato, Dani Holgado, salvó los muebles con un octavo en parrilla ya que tuvo que pasar por la repesca e la Q1.

En Moto2 el piloto local Celestino Vietti arrebató sobre la bocina la pole a Pedro Acosta, que hasta ese momento había sido el gran dominador del fin de semana en la categoría intermedia. De hecho, el murciano habría hecho la pole si no le hubieran cancelado su mejor vuelta por la presencia de banderas amarillas. En cualquier caso, el líder de Moto2 es el máximo favorito para lograr la victoria en Misano y dar otro mordisco en la clasificación a su más inmediato rival, Tony Arbolino, que parte noveno.

El domingo el programa de carreras tendrá su horario habitual, es decir, comenzará con la carrera de Moto3 a las 11:00 de la mañana, a las 12:15 se disputará la de Moto2 y desde las 14:00 la carrera de MotoGP.