El español Manu González ha cedido el liderato de Moto2. Afp
El triplete del motociclismo español en 2025 cotiza a la baja

Sentenciados los títulos de MotoGP y Moto3, el de la categoría intermedia se le está complicando al piloto madrileño Manu González, que perdió el liderato en la cita de Malasia

Jesús Gutiérrez

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:42

Desde hace quince años, España se ha asentado como la primera potencia mundial en el motociclismo de velocidad, ganando al menos un título por curso ... en alguna de las tres categorías desde 2009. La mayoría, además, en la clase reina de MotoGP, sumando un total de doce de los últimos dieciséis entorchados de la mano de Marc Márquez (7), Jorge Lorenzo (3), Joan Mir y Jorge Martín. Ellos han sido la punta de lanza de una generación dorada que domina el panorama de las dos ruedas desde hace tres lustros y que no tiene visos de apagarse viendo lo que viene por abajo. Y es que la cantera funciona a pleno rendimiento y cada año los mejores rookies que aterrizan en el campeonato llevan pasaporte español, o se han criado deportivamente en circuitos de la península.

