HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Raúl Fernádnez celebra su victoria sobre su Aprilia. Afp
Análisis

Aprilia muestra el camino

La segunda marca italiana en el Mundial de MotoGP ha ganado en tres de las últimas cuatro salidas y ya compite de tú a tú frente a la todopoderosa Ducati.

Jesús Gutiérrez

Lunes, 20 de octubre 2025, 15:56

Comenta

Raúl Fernández estrenó su palmarés en la categoría reina este domingo con un histórico triunfo en el circuito de Phillip Island. Un hito no solo ... para el piloto de San Martín de la Vega (Madrid), que no estaba en lo alto de un podio desde su última carrera como piloto de Moto2 en Valencia 2021, también para Aprilia. Sumó en Australia su victoria número 300 en grandes premios y que firmó su mejor fin de semana de siempre en MotoGP, con doblete en los podios del sprint del sábado y de la carrera del domingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un nuevo trámite aumenta la burocracia para entregar aceituna en las almazaras
  2. 2 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  3. 3 Muere un hombre de 72 años en una cacería cerca de Trujillo
  4. 4 Arde una fábrica de corcho de San Vicente de Alcántara
  5. 5

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  6. 6 Alerta sanitaria por la presencia de bacterias que pueden causar enfermedades graves en un queso fabricado en España
  7. 7 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  8. 8

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  9. 9

    Adiós a Offipapel, la tienda donde compraron bolis tres generaciones de cacereños
  10. 10

    La Junta de Extremadura recupera los proyectos de autovías autonómicas pero recorta la Zafra-Jerez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Aprilia muestra el camino

Aprilia muestra el camino