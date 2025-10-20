Aprilia muestra el camino

Raúl Fernández estrenó su palmarés en la categoría reina este domingo con un histórico triunfo en el circuito de Phillip Island. Un hito no solo ... para el piloto de San Martín de la Vega (Madrid), que no estaba en lo alto de un podio desde su última carrera como piloto de Moto2 en Valencia 2021, también para Aprilia. Sumó en Australia su victoria número 300 en grandes premios y que firmó su mejor fin de semana de siempre en MotoGP, con doblete en los podios del sprint del sábado y de la carrera del domingo.

La firma con base en Noale, en las inmediaciones de Venecia, tiene una dilatada trayectoria en el campeonato del mundo, especialmente en las cilindradas pequeñas. Loris Reggiani ganó la primera en Misano 1987 y desde finales de los años ochenta hasta ya entrada la segunda década del siglo XXI fue la marca más exitosa en las categorías de 125 cc y 250 cc, coronando a campeones como Valentino Rossi, Max Biaggi, Jorge Lorenzo o Álvaro Bautista. La sustitución de las categorías clásicas de dos tiempos por Moto3 y Moto2, alejó temporalmente a Aprilia del Mundial y no regresó hasta 2015, para focalizarse ya exclusivamente en su proyecto de MotoGP.

Costó mucho construir una máquina competitiva y pelear de tú a tú con marcas que llevaban décadas instaladas en la élite de las dos ruedas. No sumó su primera victoria en la clase reina hasta el año 2022, con Aleix Espargaró, la 295 de la marca y que reactivaba un contador que llevaba parado desde 2011. Y desde ese año, en todos ha ganado al menos una carrera acabando siempre en el podio en la clasificación de constructores, consolidándose este año como la segunda fábrica, solo por detrás de Ducati.

El salto cualitativo de Aprilia ha llegado cuando se esperaba, pero quizás no de la forma esperada. Y es que habían apostado fuerte en 2025 con el fichaje del vigente campeón, Jorge Martín. Sin embargo, el carrusel de lesiones dejó a la marca sin su teórico jefe de filas y con un plan que se tambaleaba por momentos por la intención del español de rescindir su contrato de cara a 2026. Finalmente, las aguas volvieron a su cauce antes del verano y los resultados de su segundo piloto, el italiano Marco Bezzecchi, cambiaron por completo la dinámica del proyecto.

Un faro para sus rivales

Al margen de Marc Márquez, el italiano es el que más puntos ha sumado en la segunda mitad de temporada. Y, a pesar de no contar con Martín en los últimos grandes premios, Aprilia ha encontrado un segundo espada en la figura del piloto de su escudería satélite Trackhouse, Raúl Fernández. En los dos últimos grandes premios, Bezzecchi se ha impuesto en sendos sprint, y si no ganó las carreras largas de domingo, aun siendo el principal favorito, fue por el error de Indonesia en el que derribó a Márquez y acabó también por los suelos. Aquel incidente le generaría una penalización que arrastraba en la carrera australiana. Raúl, por su parte, ha estado en el podio de los dos últimos sprint y ganó el pasado domingo en Phillip Island, que son las carreras que puntúan en las estadísticas de victorias.

Tres triunfos en las últimas cuatro salidas que han aupado a Bezzecchi al tercer puesto en la clasificación de pilotos y a Aprilia al segundo en la de constructores. La tercera marca europea, KTM, ni acaba de reducir su desventaja con respecto a Ducati y ha visto como los de Noale le han superado como primera alternativa a los de rojo. Y eso, a pesar de contar con una de las grandes joyas de MotoGP, Pedro Acosta, que cada fin de semana consigue resultados por encima de su moto. Tampoco ayudó la lesión de larga duración de otro de sus fichajes estrella, Maverick Viñales, que en la primera parte del año fue el mejor de la marca austriaca. En cuanto a las japonesas, su renacimiento está siendo lento pero constante. Aunque tanto Honda como Yamaha siguen muy lejos y trabajan con vistas a 2027, año en el que se estrenará el nuevo reglamento y las MotoGP cambiarán por completo.

Ducati sigue siendo la referencia absoluta, aunque empiezan a aparecer signos de debilidad de una marca que en los últimos años había tiranizado la categoría reina del motociclismo. Y el ejemplo más claro es el hundimiento del bicampeón Pecco Bagnaia, perdido y frustrado en las últimas carreras. Tampoco se puede obviar que en esta democratización de MotoGP ha faltado el vigente campeón la categoría, Marc Márquez. No es seguro que el de Cervera vuelva en lo que resta de temporada, así que se presenta una oportunidad para el resto de los fabricantes que de momento está aprovechando mejor que nadie Aprilia.