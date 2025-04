Un 'hat-trick' de Jorge Martín para soñar con el campeonato

Jesús Gutiérrez Domingo, 10 de septiembre 2023, 14:00 | Actualizado 19:10h. Comenta Compartir

«El título de MotoGP es el sueño de mi vida y cada vez está más cerquita». El siempre comedido Jorge Martín ya no escondía en rueda de prensa que el campeonato es el objetivo de 2023. Y más después de firmar su fin de semana perfecto. El sábado se había hecho con la pole después de rebajar el récord absoluto del circuito de Misano en medio segundo. Y con las victorias en el sprint y en la carrera, logró el pleno de puntos en el Gran Premio de San Marino (37). En casa de Ducati y de Bagnaia le ha recortado al piloto italiano 14 puntos de una tacada y, por primera vez en mucho tiempo, el líder de MotoGP ya no cuenta con un gran premio de ventaja, ya que el madrileño se ha situado a 36 puntos en la general.

Y todo después de un domingo en el que Martín no dio ninguna opción. Bagnaia, el vigente campeón de MotoGP, salió más agresivo que en el sprint, tratando de adelantar al español en los primeros compases de la carrera. Pero el de San Sebastián de los Reyes aguantó el envite. Sabía que la carrera tenía el doble de vueltas que la del sábado y la gestión de las gomas era imprescindible para llegar al final. Martín lideró la carrera de inicio a fin y la rompió cuando le vino en gana, con un cambio de ritmo que descolgó a sus rivales, para cruzar la meta en solitario y lograr su segunda victoria del año en una carrera larga.

Si Martín tenía alguna décima guardada para el final, a Bagnaia se le hicieron demasiado largas las 27 vueltas, teniendo en cuenta que llegaba muy lastrado físicamente tras su accidente de la semana pasada en Montmeló. Primero perdió la posición con su compatriota Marco Bezzecchi y en los últimos giros tuvo que defender el podio, otra vez, ante un Dani Pedrosa desencadenado. Cuando terminó la carrera le tuvieron que ayudar a bajar de la moto, con evidentes signos de que había gastado el último gramo de energía en la carrera. «A partir de la vuelta 15 casi no tenía fuerzas, pero nunca pensé en abandonar», comentaba el piloto turinés, que espera recuperarse para la próxima cita de la India, dentro de dos semanas, y con la que comenzará un periplo de ocho carreras en diez semanas.

Pedrosa lo vuelve a hacer

La leyenda de MotoGP firmó un Gran Premio de San Marino memorable, con sendos cuartos puestos en la carrera sprint y en la carrera larga. En ambas se quedó a un adelantamiento de subir al podio. «Quizás hace mucho que ruedo solo en pista y no estoy acostumbrado a adelantar», justificaba el piloto probador de KTM, que no logró meter la moto a Bagnaia a pesar de tener más ritmo que él en el tramo final de la carrera.

Después de este fin de semana, Pedrosa retornará a su labor en la sombra, trabajando en el desarrollo de la MotoGP austriaca, ya que no volverá a hacer un 'wild card' en lo que queda del año. Y viendo los fríos números, con solo dos participaciones este año (Jerez y Misano) tiene un punto más en la general que Marc Márquez…

Pocos dudaban ya de que Pedrosa se había retirado demasiado pronto. Y por mucho que se lo repitieran este fin de semana, el catalán no dejó la puerta abierta a una posible vuelta a la competición. «Hoy me he divertido mucho, no lo voy a negar. Pero cada cosa tiene su época y yo ya he tenido la mía. Tenemos cantera que viene. Ahora cada vez disfruto más las motos desde fuera, y a pesar de que todo ha ido fantástico al volver a competir, puedo decir que estoy contento así», señaló.

Pedrosa fue la mejor moto no Ducati en Misano, por delante de Maverick Viñales, que concluyó quinto, y de Marc Márquez, que acabó séptimo, su mejor resultado en una carrera larga este año. «Es extraño decirlo por la posición, pero he hecho la carrera perfecta. Me he sentido rápido, cómodo y me he desfondado totalmente. Lo he dado todo. Digamos que este séptimo no es muy bueno, pero tampoco es malo», explicó. Para poner en contexto el resultado de Márquez en Misano, hay que fijarse en las otras tres Honda: las dos que acabaron la carrera fueron penúltima y última a más de veinte segundos del de Cervera; mientras que su compañero Joan Mir se fue al suelo cuando rodaba fuera de los puntos.

Hoy el circuito de Misano acoge un test que es clave para la reconstrucción del proyecto Honda de MotoGP, ya que por primera vez sus pilotos probarán el prototipo de 2024. Y de las sensaciones que tenga Márquez sobre esa moto dependerá su continuidad. Así de tajante se mostró nada más terminar la carrera: «Ya no valen las palabras sino que valen los hechos. Tiene que haber hechos para seguir en Honda».