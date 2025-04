Bagnaia aprovecha un error de Martín y acecha el liderato del Mundial

Jesús Gutiérrez Misano Sábado, 21 de septiembre 2024, 18:29 | Actualizado 19:12h. Comenta Compartir

Si algo define la batalla por el título de MotoGP entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín es la extrema igualdad que hay entre ambos. Y quedó otra vez demostrado este sábado en el circuito Marco Simoncelli de Misano. El italiano se llevó la pole por la mañana, batiendo el récord del circuito y superando a Jorge Martín, que hasta ese giro estratosférico estaba al frente de la tabla de tiempos. Ambos partían en primera fila, acompañado por la tercera Ducati oficial de Enea Bastianini, y con Marc Márquez dos filas por detrás, tras una caída en la Q2.

En la salida, a Bagnaia se le levantó la moto y lo aprovechó Martín para situarse en cabeza y, de paso, meter entre ambos a Brad Binder, que había salido como un cohete desde la segunda fila. Parecía una situación idílica para el piloto de San Sebastián de los Reyes. Sin embargo, el sudafricano cometió un error todavía en la primera vuelta y Bagnaia recuperó la segunda plaza, aunque su rival tenía ya seis décimas una vez completado ese giro inicial.

Comenzó entonces una persecución en la que ambos se escaparon. Martín mantenía a raya a Bagnaia, pero la moto del italiano parecía una continuación de la que tenía delante. El asedio era constante hasta que llegó el momento clave. Un minúsculo error del español en la entrada de la curva 13 abrió una puerta que su rival no desaprovechó. Bagnaia entró con decisión siguiendo la línea natural de la trazada y se puso en cabeza.

Como luego explicó Martín, justo en ese momento había recibido un aviso en el cuadro de mandos de su moto por exceder los límites de la pista: «Me ha llegado el mensaje en la curva, justo he mirado una milésima de segundo, y he perdido el punto de frenada». En realidad, solo era una advertencia, no una amonestación, pero le acabó penalizando.

Quedaban todavía seis vueltas por delante y los papeles se habían invertido. Ahora el que asediaba era Martín, pero la diferencia es que Bagnaia no hizo un solo fallo y se acabó llevando su cuarto sprint de la temporada para reducir la diferencia en la general a solo cuatro puntos. Además, el italiano se vengó del último sábado en Misano, cuando su rival también le había robado la cartera en la salida y ya no pudo adelantarle. «Hoy no me habría rendido hasta el final. De alguna manera me habría lanzado para intentar pasar, incluso arriesgándome a irme largo. Hoy acabar segundo no lo habría aceptado», decía el piloto de Turín tras haber ganado la batalla del sábado.

Un techo insuperable para Márquez

En el caso de Márquez, comenzó el sábado con dos caídas. La primera, en los entrenamientos libres de la mañana, y la segunda, en la mitad de la sesión de calificación, lo que condicionó su posición de parrilla, séptimo, y por tanto todo el fin de semana: «Ya había hecho una vuelta en la Q2 que me parecía difícil mejorarla, así que he probado un poquito más y me he caído. Pero no podía quedarme ahí sin probarlo, porque la vida consiste en esto, prueba-error».

Desde la tercera fila de parrilla Márquez hizo casi todo el trabajo en un par de vueltas, en las que se situó cuarto. A partir de ahí, un techo de cristal imposible. Los dos primeros eran inalcanzables para él y con Bastianini, perdía décima a décima cada vuelta. La prueba de que lo intentó hasta el final es que incluso a cinco del final se fue largo en una curva y a punto estuvo de perder esa cuarta posición con Pedro Acosta. «Hoy saliendo desde la tercera fila he terminado cuarto y si hubiera salido en la pole probablemente también habría acabado cuarto porque nuestro ritmo era este», asumía el de Cervera, que tampoco tenía muchas más expectativas para la carrera larga de este domingo.

Valiosa quinta posición de Pedro Acosta, primera moto no Ducati y por delante del teórico jefe de filas de KTM, Brad Binder. También muy meritorio séptimo de Fabio Quartararo con una Yamaha mecánicamente inferior, y por delante de dos Ducati, las de los locales Bezzecchi y Morbidelli, que cerraron las posiciones de puntos. Maverick Viñales, décimo, se quedó sin puntuar.

En las categorías pequeñas, el sábado ordenó las parrillas. En Moto2 la pole fue para el piloto valenciano Arón Canet, por delante de Roberts y Arbolino. Y en Moto3 el más rápido fue el japonés Taiyo Furusato, que se impuso al líder de campeonato, David Alonso, y al ganador del último gran premio, Ángel Piqueras.

El programa del domingo se adelanta una hora con respecto al horario habitual para no coincidir con la Fórmula 1. De esta forma, la carrera de Moto3 comenzará a las 10 de la mañana, la de Moto2 a las 11:15 y la de MotoGP a las 13:00.