José María Ruiz vence en el Slalom de Malpartida

R. H. Badajoz Martes, 25 de noviembre 2025, 17:39 Comenta Compartir

Última prueba del año para el Campeonato de Extremadura de Slalom, con una cifra de participantes un poco más baja que en anteriores citas. Quince pilotos partían dispuestos a cerrar la temporada en la localidad de Malpartida de Plasencia en la celebración de la novena edición de la prueba, recorriendo la avenida Martín Campos para dar forma a un circuito de 1.600 metros de recorrido al que había que dar dos vueltas.

Como lleva haciendo toda la temporada José María Ruiz 'Crosantero', con su Mazda MX5, no dio opción a ningún rival anotándose el triunfo, con márgenes de hasta tres segundos por manga. El piloto del Team 88 suma así cinco de seis posibles victorias, escapándose únicamente la de Almendralejo. Su compañero de escudería, Raúl Contador, se colocaba tras Ruiz a los mandos de su Citroën Saxo a poco más de un segundo tras bajar cuatro en la última manga. Muy rápido y progresando muy bien terminó José Iván Ramos, del Ráfagas Racing, utilizando un Renault Clío para colarse en el podio final.

Álvaro Silva se quedaba fuera del cajón con una curta plaza que en cualquier caso le aseguraba el subcampeonato regional. Cerraba el top entre los cinco primeros clasificados Manuel Fernández.

Tal como pasaba en anteriores ocasiones el único equipo femenino presente fue el de M. Montserrat Quintana con su Citroën C2, clasificándose en decimocuarta posición.

En cuanto a los representantes de Escudería Plasencia, el mejor clasificado fue Manuel Pedraz con un tiempo de 2:26,835 con su Opel Corsa. El piloto, que además se hacía con el Trofeo Diputación de Cáceres, comentaba que «llevaba tiempo sin correr, antes sí completaba toda la temporada, en la actualidad solo participo en las de casa. Hemos tenido un buen día con buenas sensaciones, que se ha saldado con la sexta plaza».

Alberto Hernández, con un Renault Clío, concluía en séptima posición tras fijar su mejor paso en la primera manga. José Antonio García, con un Fiat Seicento Sporting, era undécimo por delante de Francisco Montes Iglesias, que sufría sendas penalizaciones en ambas pasadas con su Citröen Xsara. Javier Periánez, con un Seat Marbella, concluía decimotercero y Sergio Iglesias, con un Renault Clío Sport, finalizaba en la decimoquinta plaza.

Ampliar Podio absoluto con Crosanero acompañado por Raúl Contador y José Iván Ramos. FEXA

Los coches que pueden participar en los slaloms no tienen que tener preparación específica alguna y el único requisito es utilizar casco homologado o, aunque haya perdido la homologación, que esté en buenas condiciones, siendo solo recomendable llevar barras, cortacorrientes, extintor y el piloto ropa ignífuga, siendo por tanto una manera económica y fácil de iniciarse en el automovilismo.

Organizada por la Escudería Plasencia, estaban presentes buena parte de los pilotos habituales de la especialidad dispuestos a dar un buen espectáculo frente a los espectadores presentes que fueron creciendo a medida que avanzaba la mañana y se alejaba el frío. Tras el reconocimiento previo del trazado, la manga de entrenamientos arrancó a las 10.00 horas y a continuación se disputaron lsa dos oficiales. La prueba se desarrollaba con mucha fluidez terminando poco después de la una y media de la tarde la competición, entregándose los trofeos pocos minutos más tarde.

Promoción

Tres fueron los pilotos encuadrados en la categoría de promoción, reservada para los pilotos con menos de tres años de antigüedad de licencia. José Iván Ramos, en su debut esta temporada dentro de los slalom, fue de menos a más, frente a sus experimentados rivales, alcanzando la victoria tras un muy buen tiempo de 2.21.165 marcado en la segunda manga. Manuel Palacios y su Citroën Xsara VTS se había mostrado el más rápido en los entrenos y en la primera manga, pero la reacción de Palacios en la última, le desplazaba a la segunda posición a pesar de mejorar su tiempo. Cerraba el podio J. Maikel Sánchez, que ha participado en todos los slalom de la temporada, llegando ya como campeón de la categoría destacado a Malpartida, pero un error en el recorrido de la manga final le dejaba sin tiempo y opciones de mejorar.

Fin de temporada para una especialidad más del automovilismo extremeño que ha tenido seis pruebas repartidas por un amplio calendario y que ha recorrido todos los puntos cardinales de la región, con pruebas completamente asentadas desde hace años.

La competición estuvo organizada por Escudería Plasencia en conjunción con la Federación Extremeña, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia, la Junta de Extremadura a través de la Fundación Jóvenes y Deporte y la Diputación de Cáceres, entre otros organismos.