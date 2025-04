Verstappen hace tambalear seriamente el reinado de Hamilton

DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO MADRID Lunes, 8 de noviembre 2021, 12:16 | Actualizado 12:45h. Comenta Compartir

La diferencia entre favorito y candidato al título mundial en la Fórmula 1 es clara. Matemáticamente, Lewis Hamilton y Max Verstappen son los únicos con opciones a levantar el trofeo de aquí a que acabe la temporada, lo que les convierte, por tanto, en candidatos. Sin embargo, la terna de favoritos se reduce a solo una persona.

Con cuatro carreras de margen para que acabe la temporada con más pruebas de la historia, hasta que se superen en 2022, Verstappen tiene un pequeño colchón de 19 puntos que ni mucho menos le permiten acomodarse. Tanto él como Hamilton aún pueden sumar 107 puntos si ganan las cuatro citas que quedan, suman cuatro vueltas rápidas y el próximo sábado en Interlagos consiguen la victoria en la clasificación al sprint. Un fallo, una avería, un accidente o cualquier otro contratiempo y el margen del neerlandés se reducirá o se ensanchará.

Pase lo que pase, a día de hoy Verstappen es el claro favorito y no solo por lo que los números dicten. Lo visto a lo largo de todo el fin de semana en México fue una demostración de fuerza por parte de Red Bull, incluso pese a la pifia del sábado en la que se vieron superados por Valtteri Bottas y Lewis Hamilton. El liderato del finlandés en la carrera duró apenas unos metros, lo que le ha granjeado las críticas abiertas del propio heptacampeón y de Toto Wolff, que le acusaron de no defender en condiciones el ataque por fuera de Verstappen en la primera curva del circuito. Bottas, defenestrado de Mercedes para subir en su lugar al prometedor George Russell, no les debe ya nada una vez atado su destino al de Alfa Romeo.

Debilidad

La debilidad del '77' en la defensa del primer puesto no supuso ninguna sorpresa, y menos en un circuito donde aún ningún 'poleman' ha logrado subir al podio. Más preocupante fue el ritmo mostrado por Hamilton. Verstappen se escapó sin paliativos, sin posibilidad de que el heptacampeón le atacase en ningún momento. En una carrera con poca acción, al neerlandés le faltó pasar saludando por el tumultuoso Foro Sol a los miles de aficionados mexicanos que le vitoreaban a cada paso. Toda la velocidad mostrada el sábado se esfumó para el domingo, y eso es más sorpresa para Mercedes.

Acostumbrados a arrasar fin de semana sí y fin de semana también, en la escuadra anglogermana han descubierto en este 2021 que Red Bull les pasa la mano en cuanto tienen un coche a la altura. Cada vez que se han tenido que enfrentarse a carreras estratégicas, en las que la única posibilidad de atacar pasaba por las decisiones en boxes, han mordido el polvo. En el Hermanos Rodríguez quedó de nuevo patente: Hamilton entró diez vueltas antes que Pérez a hacer la única parada en boxes y acabó mirando más por los retrovisores que presionando a Verstappen.

Para medir la ventaja que tenía Red Bull en este fin de semana no solo hay que ver el ritmo de Verstappen, sino más bien el de 'Checo' Pérez. El piloto que volvió loco a los miles de fans (si hubiera ganado posiblemente hoy se hablaría de tumultos, visto cómo se celebró un tercer puesto) apretó a Hamilton al extremo. «Lo di absolutamente todo, pero su coche ha sido muy superior durante este fin de semana y no hemos podido hacer nada. Cuando tienes a Checo detrás de ti sabes que su coche es rápido», analizó Hamilton. Y es que en la altura de 1.200 metros, los motores Honda funcionaron a las mil maravillas: para muestra, el cuarto puesto de Pierre Gasly con un AlphaTauri inalcanzable tanto para Carlos Sainz como para Charles Leclerc durante toda la carrera.

Aunque queda esperanza para los fans de Hamilton y el barco no ha llegado a zozobrar, los síntomas de agotamiento de su proyecto son notables. Un plan que les ha funcionado durante siete años y que aún puede extenderse otro más antes del gran cambio normativo de 2022, que eventualmente pretende igualar las tornas. Si quieren salir triunfantes de nuevo, no les queda más remedio que salir al ataque en las cuatro citas que quedan y, visto lo visto, Verstappen no va a ceder ni una pulgada porque tiene demasiado cerca el Sol como para no seguir volando hacia él… aunque las alas se le quemen en el trayecto.