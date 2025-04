Verstappen se da un homenaje ante un Hamilton sin opciones

david sánchez de castro Domingo, 7 de noviembre 2021, 19:35 | Actualizado 23:59h. Comenta Compartir

No fue la carrera más entretenida del año, ni mucho menos, pero los fans de Max Verstappen y de Red Bull lo disfrutaron como si hubiera sido el mejor gran premio de la historia. No era para menos. Posiblemente fue la victoria más aplastante del neerlandés de las nueve que lleva este año, y quizá de las 19 que ha logrado en total. Solo necesitó una salida brillante, que no es poco, para demostrarle a Lewis Hamilton que si quiere ganar el octavo título mundial va a tener que sudar sangre y algo más.

Todo se resolvió en los primeros metros, en una de las imágenes del año. Max Verstappen, en paralelo con Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, estiró su frenada hasta el límite de lo que la física recomienda. Una trazada inesperada por el exterior que le permitió ganarle la plaza a los hombres de Mercedes. El más perjudicado de esos primeros metros fue Bottas, que tras una inesperada pole sucumbió a la particular maldición de Moctezuma que persigue a los que salen en el primer lugar de la parrilla en este circuito. Ningún poleman en el Hermanos Rodríguez ha acabado en el podio ni ha sido siquiera líder.

Esta vez no fue por su culpa, sino de Daniel Ricciardo, que le embistió por detrás y le hizo trompear. Esta vez los comisarios entendieron que las acciones en la primera vuelta no merecían ni investigación, y el de McLaren se libró de un castigo. No así Bottas, que a contramarcha vio cómo sus opciones se iban al traste. El susto que se dieron lo que venían detrás fue tremendo, entre los que estaba Fernando Alonso, que se tuvo que ir a la hierba para esquivarle. Este incidente lastró de manera irremediable el posible botín del asturiano, que tras la carrera admitió que después de lo del sábado no podían optar a mucho más.

La caótica salida tuvo su guinda en un accidente entre Esteban Ocon, Mick Schumacher y Yuki Tsunoda, que salió volando y acabó sobre un bolardo roto. El consecuente coche de seguridad obligó a reagrupar a todos.

Tras la reanudación quedó muy claro que el color de la carrera iba a ser el azul Red Bull. Verstappen no dejó margen para Hamilton, que enseguida se dio cuenta de que no solo no iba a poder lograr la victoria, sino que el segundo puesto lo iba a tener que trabajar mucho. Mercedes le adelantó la entrada en boxes para intentar salvar el 'undercut' de Sergio Pérez, sin recordar que precisamente una de las grandes ventajas del mexicano es que es capaz de estirar la vida de sus neumáticos hasta límites insospechados.

Gestión estratégica de Red Bull

'Checo' entró diez vueltas más tarde que Hamilton a boxes, lo que a la postre le permitió llegar a la recta final de la carrera en mejores condiciones. La máxima de 'una cosa es alcanzar y otra adelantar' se cumplió también aquí. Sergio Pérez le atrapó y llegó a estar a rueda del heptacampeón, pero este resistió como buenamente pudo y solventó el segundo puesto final. El espectáculo brilló por su ausencia, hasta el punto de que el propio Hamilton preguntó por radio a sus mecánicos que si estaban ahí, porque llevaban varias vueltas sin hablarle.

La gestión estratégica de Red Bull le permitió no solo garantizar la cómoda victoria de Verstappen, sino también el tercer puesto de Sergio Pérez, que hizo estallar de júbilo a los miles de fans locales que fueron a vitorearle. No era para menos. Fue el primer mexicano en subir al podio en su circuito, y esas vueltas que estiró fueron clave para completar un resultado que bien hubieran firmado en su equipo el sábado tras verse fuera de la primera fila de la parrilla.

Por detrás, lo más interesante fue la carrera de Ferrari. Con Pierre Gasly en cuarta posición, entraron en la partida las órdenes de equipo de la Scuderia. Leclerc tuvo que ceder el quinto puesto a Sainz, que emprendió el ataque a por el francés de AlphaTauri. Al ver que no le daba tiempo, a falta de una vuelta, devolvió la plaza a su compañero. Deportividad y labor de equipo en Ferrari, algo que no siempre ocurre. Esta vez funcionaron hasta las paradas en boxes en el box rojo, algo que falló en Mercedes con un Bottas gafado: al accidente de la primera vuelta se unió una mala parada por un problema (llamas incluidas) con los frenos delanteros. El finlandés tuvo que entrar dos veces en los últimos giros para arrebatarle la vuelta rápida a Verstappen y, con ello, el punto extra. Según está el Mundial, quizá sea clave.

No habrá tiempo de descanso. En unos días se disputará el GP de Brasil en el legendario circuito de Interlagos. Presumiblemente, todo el espectáculo que faltó en México estará en el circuito brasileño.

Ampliar Fernando Alonso, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. EP Alonso: «Ha sido una carrera bien ejecutada» Fernando Alonso estaba satisfecho, pese a una carrera en la que no pudo ser protagonista. El piloto español de Alpine se encontró con Valtteri Bottas trompeado en la primera chicane del circuito y le esquivó por poco. Ese incidente lastró sus opciones y, a la vez, le permitió puntuar. «Sabíamos que íbamos a tener que trabajar mucho los puntos. Hubo una melé después del trompo del Mercedes y nos quedamos un poco encerrados, pero peor fue para Bottas o Ricciardo, así que ganamos posiciones gratis», reconoció el asturiano. Todo quedó lastrado por lo ocurrido el sábado, una clasificación mal planificada y mal ejecutada. «Volvemos a los puntos y creo que hay que estar contentos, porque era un poco el objetivo. Fue un fin de semana complicado. No hicimos un buen trabajo el sábado y lo pudimos hacer un poco mejor hoy, así que sumamos más puntos para el equipo», resumió. Al final, Alonso acabó «contento», sin demasiados aspavientos, después de «una carrera bien ejecutada». El próximo reto es Brasil, donde partirán con «doble motivación» para intentar recuperar los puntos perdidos con AlphaTauri, el gran rival de Alpine en el campeonato. En el caso de Carlos Sainz, el madrileño ha entrado en los puntos en las últimas 11 carreras, una fiabilidad que le permite mirar por encima en la clasificación a los hombres de su exequipo, McLaren. La lucha en Ferrari, que tiró de órdenes de equipo para maximizar el resultado, es el Mundial de constructores. Por ello, el sexto puesto del madrileño y el quinto de Charles Leclerc puede ser clave. Y eso que no fue un inicio bueno en México. «Ha habido un poco de mala suerte en la salida. Los dos golpes que ha habido han sido justo delante mío y he tenido que evitarlos yéndome fuera de pista, perdiendo un par de posiciones», explicaba Sainz. En buena medida su resultado quedó marcado por el incidente de Ricciardo con Bottas, que sirvió para que el español mandase un dardito. «Era la prioridad, acabar con los dos coches por delante de McLaren. Sabíamos que Ricciardo se iba a tirar a saco, y así ha sido... Iba con ganas de pasar a los Ferrari, y le ha pasado factura. Nosotros a lo nuestro: pasito a pasito, fin de semana a fin de semana, y quizás este ha sido un fin de semana muy positivo para mí, porque he ido muy rápido todo el rato. Hubiese preferido un cuarto o quinto, pero hemos tenido mala suerte en la salida y al final he pagado eso», admitía el madrileño.